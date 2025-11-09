Ο Παναιγιάλειος το ντέρμπι, δεν άντεξε με 10 η Παναχαϊκή

09 Νοέ. 2025 16:58
Pelop News

Ενα γκολ του Λιάτου στο 72′ ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στον Παναιγιάλειο στο ντέρμπι με την Παναχαϊκή στο Αίγιο για την 8η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Παίζοντας για πάνω από ένα ημίχρονο με 10 παίκτες οι «κοκκινόμαυροι» λόγω αποβολή του Αγουρίδη στο 40′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, κράτησαν όσο μπορούσαν μακριά από την εστία τους τους γηπεδούχους και σε γενικές γραμμές τα κατάφεραν καλά.

Μέχρι το 72′. Ο Σιάκας έκανε μια ψιλοκρεμαστή σέντρα από αριστερά, αδράνεια στην άμυνα και μόνος του ο Λιάτος με κεφαλιά πέτυχε το γκολ που λύτρωσε τον Παναιγιάλειο.

Ο Παναιγιάλειος είχε ένα δοκάρι από φάουλ του Μπουρλάκη στο 7′, 1-2 καλές φάσεις αλλά μέχρι εκεί. Ηταν πολύ νευρικός και δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες .

Η Παναχαϊκή είχε έτσι κι αλλιώς την πρόθεση να κλείσει τους χώρους, που ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μετά την αποβολή του Αγουρίδη.

Λίγα πράγματα επιθετικά, αμύνθηκε γενικά καλά μέχρι τη φάση του γκολ. Περίπου 2.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν το ματς εκ των οποίων οι 200 ήταν φίλοι της Παναχαϊκής.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλιέσι, Βασιλαντονώπουλος, Κοκιός (65’ Κυριαζής), Καρμοίρης (46’ Λαθύρης), Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (89′ Δρακόπουλος), Σταυρόπουλος, Λιάτος, Σιάκας (89′ Γιαννόπουλος), Μπουρλάκης (83′ Ορτέντζιος).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Σταθόπουλος, Κατσαΐτης, Πετράτος, Βερβίτας (85′ Μπούρδος), Συρμής (46’ Σμπόρας), Ντούνης (46’ Κουτσιούδης), Αγουρίδης, Καμπεράι, Τσεκούρας (70’ Παπαευθυμίου), Γερολυμάτος.

Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής:

Θύελλα – Λουτράκι 1-2: 86′ Κωνσταντινίδης – 49′ Στρατίκης, 74′ Κατσούκης.

Μιλτιάδης – Πανθουριακός 0-2: 48′ Τιμπλαλέξης, 50′ 89′ Αγγελής.

Ερμής Μελιγούς – Πέλοπας 0-1

Κόρινθος – Πανγυθεατικός 0-0

Πύργος – Ζάκυνθος 0-1: 78′ Αναστασόπουλος
