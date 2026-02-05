Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Παρτιζάν Βελιγραδίου-Όλο το πρόγραμμα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:30, Novasports Prime).

Οι πράσινοι μετά τη νίκη τους επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens θέλουν να κάνουν το 2/2 στη διαβολοβδομάδα στη σερβική πρωτεύουσα.

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί ούτε σε αυτό το παιχνίδι, όπως δήλωσε στο SPORT24, προ δύο ημερών.

Το σημερινό πρόγραμμα

Dubai BC – Ρεάλ (18:00, Novasports 4,

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (21:00, Novasports 2,

Μπάγερν – Μονακό (21:30, Novasports 4,

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR (21:30, Novasports Prime,

Παρί – Φενέρμπαχτσε (21:45, Novasports 6

