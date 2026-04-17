Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ανατολού, όλα τα σενάρια
Οι πράσινοι μπορεί να τερματίσουν από 6οι ως και 8οι στην κανονική περίοδο
Φινάλε στη regular season της EuroLeague με πέντε αναμετρήσεις, ανάμεσα στις οποίες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπάγερν.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αναντολού Εφές στην τελευταία αγωνιστική ημέρα της regular season της EuroLeague (21:15, Novasports Prime)
Οι πράσινοι βρίσκονται στην 7η θέση με ρεκόρ 21-16 και θέλουν τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Θυμίζουμε ότι ο Κέντρικ Ναν δεν προπονήθηκε χθες λόγω μυϊκού σπασμού, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι αισιόδοξος όμως για τη συμμετοχή του απόψε.
Τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση αν:
- Νικήσει την Εφές και οι Ζάλγκιρις – Μονακό ηττηθούν εντός από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.
- Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις ηττηθεί από την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση αν:
- Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν:
- Αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.
Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 9η θέση αν:
- Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ
- Ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη
Το σημερινό πρόγραμμα
Ζάλγκιρις – Παρί (20:00, Novasports Start
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (20:30, Novasports 5
Dubai BC – Βαλένθια (21:00, Novasports Extra 3
Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές (21:15, Novasports Prime)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (21:30, Novasports 4)
