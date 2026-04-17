Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ανατολού, όλα τα σενάρια

Οι πράσινοι μπορεί να τερματίσουν από 6οι ως και 8οι στην κανονική περίοδο

17 Απρ. 2026 10:18
Pelop News

Φινάλε στη regular season της EuroLeague με πέντε αναμετρήσεις, ανάμεσα στις οποίες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αναντολού Εφές στην τελευταία αγωνιστική ημέρα της regular season της EuroLeague (21:15, Novasports Prime)

Οι πράσινοι βρίσκονται στην 7η θέση με ρεκόρ 21-16 και θέλουν τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Θυμίζουμε ότι ο Κέντρικ Ναν δεν προπονήθηκε χθες λόγω μυϊκού σπασμού, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι αισιόδοξος όμως για τη συμμετοχή του απόψε.

Τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση αν:

  1. Νικήσει την Εφές και οι Ζάλγκιρις – Μονακό ηττηθούν εντός από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.
  2. Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις ηττηθεί από την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση αν:

  1. Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν:

  1. Αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 9η θέση αν:

  1. Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ
  2. Ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη

 

Το σημερινό πρόγραμμα

Ζάλγκιρις – Παρί (20:00, Novasports Start

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (20:30, Novasports 5

Dubai BC – Βαλένθια (21:00, Novasports Extra 3

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές (21:15, Novasports Prime)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (21:30, Novasports 4)

