Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε για τον επίπονο και συναισθηματικά φορτισμένο αγώνα του να δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού του, περιγράφοντας στιγμές βαθιάς ανθρωπιάς από ανθρώπους που στάθηκαν αθόρυβα στο πλευρό του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ίδιος αποκάλυψε πως ο Νίκος Καρβέλας υπήρξε ένας από αυτούς που τον στήριξαν καθημερινά και ουσιαστικά, επισκεπτόμενος τον σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του.

«Ο Νίκος ερχόταν αργά τη νύχτα, χωρίς κάμερες, χωρίς δημοσιότητα. Μου έλεγε: “Θέλω να είμαι μαζί σου, δεν θέλω να είσαι μόνος σου”. Καθόμασταν και κουβεντιάζαμε για ώρες. Το έκανε με την καρδιά του», είπε συγκινημένος ο Πάνος Ρούτσι.

Αναφερόμενος στον προσωπικό του αγώνα, σημείωσε: «23 μέρες απεργία πείνας, δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Υπέφερα, πείνασα, πόνεσα, θύμωσα. Αλλά το αίσθημα της νίκης ήταν δυνατό. Σήκωσα το κεφάλι και είπα “αγόρι μου, νικήσαμε”. Αυτός μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ».

Ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη του κόσμου, λέγοντας πως χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Σύνταγμα, αφήνοντας ευχές και μηνύματα σε 30 τετράδια που σκοπεύει να εκδώσει σε βιβλίο, για να αποτυπώσει την αγάπη και τη συμπαράσταση που δέχτηκε. «Άνοιξε ένας δρόμος για να μάθουμε από τι φύγαν τα παιδιά μας», τόνισε, δείχνοντας ότι ο αγώνας του δεν σταματά εδώ.





