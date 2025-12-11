Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς

Το… θρίλερ του Ράζγκραντ δεν έβγαλε νικητή (3-3) και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει βαθμούς πρόκρισης κόντρα σε Μπέτις (22/1) και Λυών (29/1).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Άρη. Ο Ντεσπόντοφ ξεκίνησε κόντρα στην πρώην ομάδα του και ήταν στο δεξί άκρο της επίθεσης, αντί του Ζίβκοβιτς, ο Τσάλοφ επιλέχθηκε έναντι του Μύθου, μετά τον τραυματισμό του Γιακουμάκη και ο Βολιάκο βρέθηκε στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Κεντζιόρα.

Ο Παβλένκα ήταν κάτω από τα δοκάρια, δεξί μπακ ο Κένι και αριστερό ο Μπάμπα. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που επέλεξε ο Λουτσέσκου ήταν οι Κεντζιόρα – Βολιάκο, ενώ το δίδυμο στους εσωτερικούς μέσους (Μεϊτέ, Οζντόεφ), δεν άλλαξε ούτε σ’ αυτό το ματς. Δεξιά στην επίθεση ήταν ο Ντεσπόντοφ, αριστερά, ο Τάισον και ο Ιβανούσετς πίσω από τον Τσάλοφ.

Η Λουντογκόρετς και ο Περ Ματίας Χέγκμο ξεκίνησαν το ματς με 4-3-3 αποτελούμενο από τους: Μπόνμαν, Νεντιάλκοφ, Αλμέιδα, Βιντάλ, Στάνιτς, Σον, Ντουάρτε, Βερντόν, Κάλοτς, Μπιλέ, Τεκπετέι.

Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε καλά το παιγνίδι. Το έφερε στα μέτρα του. Πήρε την κατοχή που έφτασε στο 65%-35% υπέρ του και είχε την πρώτη μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία με τον Ιβανούσετς και τον Κένι πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό.

Ο Τσάλοφ είχε μια καλή, αλλά άψυχη, προσπάθεια προς την εστία στο 11ο λεπτό και μέχρι το 20’ ο ΠΑΟΚ πατούσε καλά στο χορτάρι. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη. Για ένα τέταρτο (20’-35’) οι παίκτες της Λουντογκόρετς κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο, οι «ασπρόμαυροι» εμφάνισαν ξαφνικά πολλές αμυντικές αδυναμίες, με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας να ανοίγουν το σκορ στο 33’ με τον Στάνιτς, ο οποίος είχε δέκα λεπτά νωρίτερα δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία με το αριστερό σουτ του Τεκπετέι.

Ο τρόπος που δέχθηκε το 1-0 ο «Δικέφαλος» ήταν απίστευτος, κλασικός τρόπος… ΠΑΟΚ, με τέσσερις ποδοσφαιριστές του να μην μπορούν να σταματήσουν μέσα στην περιοχή τον Στάνιτς, ο Οζντόεφ πήγε ν’ απομακρύνει, αλλά ουσιαστικά πήγαινε να βάλει αυτογκόλ, ο Παβλένκα απέκρουσε και ο Σέρβος φορ σε κενή εστία άνοιξε το σκορ για τη Λουντογκόρετς.

Η στιγμή του Ντεσπόντοφ

Η κατοχή «κατρακύλησε» στο 45%-55%, με τους παίκτες του Λουτσέσκου να βγάζουν αντίδραση και να φτάνουν σχετικά γρήγορα στην ισοφάριση με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Βλέπετε, το ποδόσφαιρο πλάθει ωραίες ιστορίες και μία από αυτές θέλει τον αρχηγό της εθνικής Βουλγαρίας, ένας ποδοσφαιριστής που έγινε ήρωας στο Ράζγκραντ για μια τριετία, σαρώνοντας τους τίτλους με τη Λουντογκόρετς, να σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Το τελείωμα του Κίριλ για το 1-1 ήταν εξαιρετικό, όπως εξαιρετική ήταν και η κάθετη του Ιβανούσετς, ο οποίος ελάχιστα λεπτά νωρίτερα είχε μια κάκιστη επιλογή μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ντεσπόντοφ είχε και άλλες καλές στιγμές.

Μπροστά με Βολιάκο

Στο 44’ «προειδοποίησε» με την σέντρα-φαρμάκι (Βολιάκο και Οζντόεφ δεν πήραν την κεφαλιά, ενώ ήταν μόνοι τους) και στο 48’ έφτιαξε το γκολ της ανατροπής (1-2) από τον Βολιάκο. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ εκτέλεσε ακόμη μια στατική μπάλα, αυτή κατέληξε στο πόδι του Ιταλού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος και με τη βοήθεια της τύχης (κόντρα πάνω στον Μπόνμαν) την έστειλε στα δίχτυα για το πρώτο γκολ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Άμυνα παιδική χαρά και… ανατροπή

Ο Λουτσέσκου φρέσκαρε την ομάδα του, με τέσσερις μαζεμένες αλλαγές, ωστόσο η αδυναμία των «ασπρόμαυρων» στο κέντρο της άμυνας, τις στατικές μπάλες (όπως στη Λιλ) και ένα φάουλ – φάντασμα από τον Ρουμάνο Φέσνιτς έφεραν το 2-2 από τον Βερντόν στο 71ο λεπτό.

Οι κάκιστες αμυντικές συμπεριφορές των παικτών του Λουτσέσκου συνεχίστηκαν, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Κεντζιόρα, ο οποίος στο 77ο λεπτό δεν πήδηξε καν στη σέντρα του Στάνιτς και την κεφαλιά του Τσότσεφ με την οποία έβαλε την Λουντογκόρετς μπροστά στο σκορ (3-2).

Ο ΠΑΟΚ τα έπαιξε «όλα για όλα», βγήκε μπροστά και έψαξε το γκολ της ισοφάρισης. Στο 89’ ο Καμαρά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και δευτερόλεπτα μετά ήρθε το γκολ από τον Μύθου το οποίο πέρασε από «χίλια κύματα» μέχρι να μετρήσει, αφού χρειάστηκε πέντε λεπτά εξέτασης από τον VAR.

Οι «ασπρόμαυροι» μετά το 3-3 έχασαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες για το 3-4. Αρχικά με τον Μύθου, στη συνέχεια με το πλασέ του Καμαρά και λίγο πριν από το φινάλε με το εκπληκτικό «βολ πλανέ» του Κωνσταντέλια και την απίστευτη απόκρουση του Μπόνμαν!

Λουντογκόρετς (Περ Ματίας Χέγκμο): Μπόνμαν, Νεντιάλκοφ, Αλμέιδα, Βιντάλ (72’ Μάρκους), Στάνιτς, Σον, Ντουάρτε, Βερντόν, Κάλοτς (72’ Γιορντάνοφ), Μπιλέ (66’ Τσότσεφ), Τεκπετέι (90’ Μασάδο)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ (85’ Μπιάνκο), Οζντόεφ (68’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς (61’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (67’ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (68’ Μύθου).

