O πάπας Φραγκίσκος βγήκε από το νοσοκομείο: «Είμαι ακόμα ζωντανός» – Η αναφορά στην Πύλο

Ο πάπας Φραγκίκος πήρε σήμερα (16.6.2023) εξιτήριο από το νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ιταλίας, Ρώμης, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και επέστρεψε στο Βατικανό, τόνισε ότι με χιουμοριστική διάθεση είναι «ακόμα ζωντανός», ενώ έκανε αναφορά και στο μοιραίο ναυάγιο της Πύλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο πάπας Φραγκίσκος λίγο μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο έκανε αναφορά και στο ναυάγιο της Πύλου και εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία.

Ο πάπας Φραγκίσκος έμεινε στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ιταλίας 9 μέρες. Είχε μεταφερθεί εκεί μετά από πρόβλημα που του παρουσιάστηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο έντερο εξαιτίας εσωτερικής κήλης που κινδύνευε να προκαλέσει απόφραξη.

Ο 86χρονος, πάπας Φραγκίσκος. υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας τριών ωρών στις 7 Ιουνίου ενώ αυτή ήταν η τρίτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια που χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Το Βατικανό έχει ακυρώσει όλες τις δημόσιες ακροάσεις του Πάπα Φραγκίσκου μέχρι τις 18 Ιουνίου για να αναρρώσει πλήρως.

Pope Francis speaks with reporters as he leaves Gemelli Hospital pic.twitter.com/Ydb6enh4Rn

— Vatican News (@VaticanNews) June 16, 2023