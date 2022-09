Ο πατέρας της Τζίτζι Χαντίντ για τον Ντι Κάπριο: «Τον συμπάθησα πολύ»

Ένας χωρισμός που δεν ήταν και… ο καλύτερος με τον Ζάιν Μάλικ, δεν βοηθά τη Τζίτζι Χαντίντ , η οποία έχει δισταγμούς για να μπει σε μία νέα σχέση με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Το μοντέλο δεν νιώθει έτοιμο να συνάψει τόσο γρήγορα έναν ακόμα δεσμό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail.

Ωστόσο, παρά τους δικούς της δισταγμούς, ο πατέρας της Τζίτζι Χαντίντ δείχνει ενθουσιασμένος με τη νέα γνωριμία της κόρης του. Ο Μοχάμεντ Χαντίντ, όχι μόνο ξέρει τον ηθοποιό προσωπικά, αλλά τον συμπαθεί επίσης, ιδιαίτερα.

Όπως δήλωσε ο 73χρονος στη DailyMail: «Γνώρισα τον κύριο Ντι Κάπριο σαν Σαιν Τροπέ πριν από περίπου πέντε χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος άνδρας, τον συμπάθησα πολύ».

Σημείωσε μάλιστα, πως γνωρίζει για την σχέση τους, όμως δεν θέλει να σχολιάσει κάτι παραπάνω. «Είναι φίλοι, γνωρίζονται εδώ και λίγο καιρό. Δεν πιστεύω πως είναι ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω και τα πάντα. Δεν σχολιάζω ποτέ τις προσωπικές σχέσεις της κόρης μου, δεν μου πέφτει λόγος για το ποιος βγαίνει μαζί της» ανέφερε.

Κομβικό ρόλο, επίσης, στην ιστορία των δύο θα αποτελέσει και η μητέρα της Τζίτζι Χαντίντ, Γιολάντα, η οποία έχει στο ιστορικό της δύο γάμους και δύο διαζύγια, καθώς αυτή θα πρέπει να εντυπωσιάσει ο Ντι Κάπριο αν θέλει η όποια σχέση του με το 27χρονο μοντέλο να εξελιχθεί.

Η Γιόλαντα Χαντίντ, ένα πρώην μοντέλο που της αρέσει να την αποκαλούν «mama bear», εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στις ζωές των παιδιών της, της Τζίτζι και της Μπέλα, με πηγές να αναφέρουν ότι αυτή είναι ο «κλειδοκράτορας» σε περίπτωση κατά την οποία το 27χρονο μοντέλο θελήσει να φέρει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο σπίτι.

Leonardo DiCaprio, 47, and Gigi Hadid, 27, get cozy at a friend's party in NYC as they're seen together for FIRST TIME amid rumors https://t.co/z5DJTBkO9U pic.twitter.com/M1OS6Yd6yd

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2022