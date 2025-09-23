Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του!

23 Σεπ. 2025 17:10
Pelop News

Στις ΗΠΑ Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση πέντε βιολογικών και θετών παιδιών του. Η αμερικανική εφημερίδα σχολιάζει πως αυτοί οι ισχυρισμοί μπορεί να εξηγούν το γιατί ο δισεκατομμυριούχος γιος του σπάνια μιλάει για τον 79χρονο πατέρα του.

Το δημοσίευμα παραθέτει πολλές πηγές, όπως προσωπικές επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, για να υποστηρίξει την υπόθεση κατά του Errol Musk, πατέρα τουλάχιστον εννέα παιδιών, θετών και βιολογικών, παντρεμένο με τρεις διαφορετικές γυναίκες.

Η παλαιότερη κατηγορία χρονολογείται από το 1993, όταν η 4χρονη τότε θετή κόρη του είπε σε συγγενικά πρόσωπα ότι την είχε αγγίξει. Μία δεκαετία μετά, τον κατηγόρησε ότι τον έπιασε να μυρίζει το φορεμένο εσώρουχό της. Και άλλα μέλη της οικογένειας τον έχουν κατηγορήσει για κακοποίηση.

Οι κατηγορίες πυροδότησαν τρεις διαφορετικές έρευνες, βασισμένες σε οικογενειακές μαρτυρίες και αναφορές της αστυνομίας, μεταξύ άλλων. Δύο από αυτές τελείωσαν άκαρπες, ενώ παραμένει αβέβαια η έκβαση της τρίτης.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί όλα αυτά είναι ανοησίες» είπε ο Errol Musk, επιχειρώντας να διαψεύσει το δημοσίευμα. «Οι αναφορές είναι ψεύτικες». Κατηγορεί συγγενείς του ότι «έβαλαν τα παιδιά να επινοήσουν ψέματα».

Ο Elon Musk πάντως, σε μια σπάνια αναφορά σε εκείνον σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2017, είχε περιγράψει μια δύσκολη σχέση μαζί του, προσθέτοντας πως ο πατέρας του έκανε «σχεδόν ό,τι κακό θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί». Μάλιστα σε ηλικία δέκα ετών είχε πάει να ζήσει μαζί του, ενώ τα μικρότερα αδέρφια του, Kimbal και Tosca, έμειναν με τη μητέρα τους.

«Λυπόμουν τον πατέρα μου γιατί η μητέρα μου μας είχε και τους τρεις. Φαινόταν πολύ θλιμμένος και μόνος. Έτσι, σκέφτηκα, μπορώ να του κρατήσω συντροφιά. Δεν είχα καταλάβει τότε τι ακριβώς άνθρωπος ήταν… Αυτό δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα».
