O Παύλος Παντελίδης κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών

Σε μια έξτρα κλήση προχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος κάλεσε στην Εθνική Ελλάδας τον Παύλο Παντελίδη για τα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία.

Στην Εθνική Ελλάδας κλήθηκε ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας μέσα στην ημέρα (06/10).

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος, όμως υπάρχει η πιθανότητα να ταξιδέψει απευθείας την Τρίτη (07/09) από το Βέλγιο για τη Σκωτία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε έτσι στην κλήση του 23χρονου κυνηγού και η Εθνική Ελλάδας θα έχει μια έξτρα παρουσία για τα δύο κρίσιμα ματς με τη Σκωτία και τη Δανία.

Ο Παντελίδης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Κηφισιάς, μετρώντας 3 γκολ και 1 ασίστ σε 5 αγώνες στην Stoiximan Super League, ενώ σκόραρε και απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή (05/10). Παράλληλα έχει ακόμη 1 ασίστ σε ένα παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson φέτος.

