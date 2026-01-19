Ο «πειρατής» της Θεσσαλονίκης στην Πάτρα BINTEO

Μια γνώριμη φιγούρα της Θεσσαλονίκης και τελευταία των social media, με μακρόχρονη παρουσία στο «πειρατικό» «Arabella Cruise», αλλά και στο Καρναβάλι της Ξάνθης, βρέθηκε στην πόλη μας για την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πρόκειται για τον «πειρατή» Παναγιώτη Γεωργίου που πρόβαλλε μέσα από το ιστολόγιό του, την πολιτιστική ταυτότητα της Πάτρας σε πανελλαδικό επίπεδο.

