Ο Πέλοπας επιτυχίες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Φωτογραφίες

Ο Πέλοπας αποδείχθηκε… παντός καιρού κι εδάφους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Πηγή Τρικάλων.

03 Φεβ. 2026 14:52
Pelop News

Τη Κυριακή 1/2 στην Πηγή Τρικάλων έγινε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Η συνεχόμενη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τις φετινές παρεμβάσεις στη πίστα, από την πλευρά των διοργανωτών, δυσκόλευσαν αρκετά τους συμμετέχοντες. Οι αθλητές και αθλήτριες του Πέλοπα έδωσαν και σε αυτή τη διοργάνωση δυναμικό «παρών».

Ενα χάλκινο μετάλλιο από τον Νίκο Μπιλιανό και τρία ομαδικά μετάλλια ήταν ο τελικός απολογισμός της διοργάνωσης για την ομάδα του Πέλοπα, κατατάσσοντας την ομάδα σε υψηλές θέσης σε πανελλήνια επίπεδο.

Πιο αναλυτικά τα ομαδικά ήταν: 1η θέση στο Κ20 αγοριών με τους Νίκο Μπιλιανό, Αλέξανδρο Σταυρόπουλο, Ηλία-Ορέστη Γεωργιάδη και Κωνσταντίνο Κατσίκη, 3η θέση στο Κ23 ανδρών με τους Γιάννη Γιαννακόπουλο, Θόδωρο Βλάχο και Γιώργο Ζαρκαδάκη, όπως και την 3η θέση στο Κ16 κοριτσιών με τις Ανθή Αγγελάτου, Καλλιόπη Πλατανίτη και τη Ζωή Μουστάκα.

Συγκεκριμένα η συγκεντρωτική παρουσία για τους αθλητές του Πέλοπα είχε ως εξής:

10χλμ. Κατηγορίας Ανδρών
Ο Κωνσταντίνος Τσόλκας με χρόνο 40.06.0 έκανε μια καλή παρουσία στον πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
8χλμ. K23 Ανδρών
9ος Γιάννης Γιαννακόπουλος με χρόνο 28.47.8.
19ος Θεόδωρος Βλάχος με χρόνο 30.14.2.
22ος Γιώργος Ζαρκαδάκης με χρόνο 30.58.8
6χλμ. Κ20 Ανδρών
3ος Νίκος Μπιλιανός με χρόνο 21.09.1.
4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος με χρόνο 21.10.1.
11ος Ηλίας-Ορέστης Γεωργιάδης με χρόνο 21.15.1.
24ος Κωνσταντίνος Κατσίκης με χρόνο 23.16.0
4χλμ. K18 Ανδρών
11ος Δημήτριος Σακαμπέτης με 14.12.5.
20ός Γιάννης Καρακάσης με 14.30.3.
49ος Γεράσιμος Μιχαλάκος με 15.23.3.
Ενώ αξιόλογη ήταν και η εμφάνιση του Αλκιβιάδη Γιαννακόπουλου με χρόνο 15.47.09 και του Ηρακλής Σαματάς με 16.13.9.
Και στα 3χλμ. Κ16 Αγόρια
σημαντική ήταν η εμφάνιση του Κυριάκου Αβραμίδη με χρόνο 12.19.9.
Από την πλευρά των γυναικών: 
6χλμ. Κ23 Γυναικών
12η Ηλιάνα Βαλαχά με χρόνο 26.34.2.
4χλμ. Κ20 Γυναικών
4η Ευγενία Πατσαλά με χρόνο 15.28.8.
22η Νικολία Πολυδωροπούλου με χρόνο 17.31.0.
3χλμ. K18 Γυναικών
4η Ανθή Αγγελάτου με χρόνο 11.54.4.
13η Καλλιόπη Πλατανίτη με χρόνο 12.19.6 και
38η Ζωή Μουστάκα με 13.05.1.
Ο Πέλοπας εξέδωσε ανακοίνωσε δίνοντας «πολλά συγχαρητήρια σε αθλητές και αθλήτριες για τη συγκινητική προσπάθειά τους».

