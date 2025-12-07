Ο Πέτρος Ψωμάς ξενάγησε στην Πάτρα τον Στέφανο Κασσελάκη – Συναντήσεις και επαφές με αυτοδιοικητική ατζέντα

Μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη, συνάντηση και με τον Στέφανο Κασσελάκη – Δίκτυα, απόψεις και νέες ζυμώσεις από τον επικεφαλής του «σπιράλ»

Ο Πέτρος Ψωμάς ξενάγησε στην Πάτρα τον Στέφανο Κασσελάκη – Συναντήσεις και επαφές με αυτοδιοικητική ατζέντα
07 Δεκ. 2025 18:18
Pelop News

Σε πυκνή περίοδο επαφών και συναντήσεων φαίνεται πως βρίσκεται ο επικεφαλής του «σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες ανεβάζει ρυθμούς και εντείνει την εξωστρέφεια των κινήσεών του. Μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, ακολούθησε και τετ α τετ με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, σε ένα τετ α τετ χαμηλών τόνων αλλά με σαφές πολιτικό και αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, από την πλευρά του Πέτρου Ψωμά το «μενού» της συζήτησης παρέμεινε αυστηρά αυτοδιοικητικό και πατρινό — όπως άλλωστε συνηθίζει σε όλες τις επαφές του.

Ο επικεφαλής του «σπιράλ» επιμένει εδώ και καιρό στην καλλιέργεια διαλόγου με πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, επιδιώκοντας να ακούσει απόψεις, να ανταλλάξει ιδέες και να σχηματίσει ένα ευρύτερο δίκτυο σκέψης και συνεργασιών γύρω από ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την καθημερινότητα των πολιτών και τη σύγχρονη λειτουργία των πόλεων.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που δεν φαίνεται να περιορίζεται σε κομματικά όρια, αλλά στοχεύει –σε αυτή τη φάση– στη διαμόρφωση προϋποθέσεων και συμμαχιών γύρω από σύγχρονες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την πόλη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, καθώς οι κινήσεις του Πέτρου Ψωμά, με συναντήσεις με βουλευτές της Αχαΐας.

Ο Πέτρος Ψωμάς ξενάγησε στην Πάτρα τον Στέφανο Κασσελάκη – Συναντήσεις και επαφές με αυτοδιοικητική ατζέντα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ