Ο Πέτρος Ψωμάς ξενάγησε στην Πάτρα τον Στέφανο Κασσελάκη – Συναντήσεις και επαφές με αυτοδιοικητική ατζέντα

Σε πυκνή περίοδο επαφών και συναντήσεων φαίνεται πως βρίσκεται ο επικεφαλής του «σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες ανεβάζει ρυθμούς και εντείνει την εξωστρέφεια των κινήσεών του. Μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, ακολούθησε και τετ α τετ με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, σε ένα τετ α τετ χαμηλών τόνων αλλά με σαφές πολιτικό και αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, από την πλευρά του Πέτρου Ψωμά το «μενού» της συζήτησης παρέμεινε αυστηρά αυτοδιοικητικό και πατρινό — όπως άλλωστε συνηθίζει σε όλες τις επαφές του.

Ο επικεφαλής του «σπιράλ» επιμένει εδώ και καιρό στην καλλιέργεια διαλόγου με πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, επιδιώκοντας να ακούσει απόψεις, να ανταλλάξει ιδέες και να σχηματίσει ένα ευρύτερο δίκτυο σκέψης και συνεργασιών γύρω από ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την καθημερινότητα των πολιτών και τη σύγχρονη λειτουργία των πόλεων.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που δεν φαίνεται να περιορίζεται σε κομματικά όρια, αλλά στοχεύει –σε αυτή τη φάση– στη διαμόρφωση προϋποθέσεων και συμμαχιών γύρω από σύγχρονες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την πόλη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, καθώς οι κινήσεις του Πέτρου Ψωμά, με συναντήσεις με βουλευτές της Αχαΐας.

