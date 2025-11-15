«Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου»: Ο Πάνος Ρούτσι συγκλόνισε στο Πολυτεχνείο μιλώντας για τον γιο του, Ντένις, και τα Τέμπη

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, δίνοντας συγκλονιστική διάσταση στη φετινή επέτειο.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που χάθηκε στο δυστύχημα, ανέβηκε στο βήμα συγκινημένος και μίλησε για την προσωπική του μάχη, τη φλόγα της δικαιοσύνης και την ελπίδα που αντλεί από τη νέα γενιά.

«Είμαι ένας πατέρας που έχασα το παιδί μου στα Τέμπη. Ο γιος μου, ο Ντένις, ταξίδευε εκείνο το βράδυ με το τρένο που ποτέ δεν έφτασε. Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου. Μία φλόγα που δεν σβήνει, γιατί δεν έπρεπε», είπε, καταχειροκροτούμενος από το πλήθος.

Στην ομιλία του, ο Ρούτσι συνέδεσε το Πολυτεχνείο με τον αγώνα για δικαιοσύνη που δίνουν οι οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας πως ο δικός του αγώνας δεν έχει να κάνει με εκδίκηση, αλλά με αλήθεια, ευθύνη και σεβασμό στη ζωή.

«Δεν ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε να μην υπάρξει ποτέ ξανά άλλος σταθμός που θα γίνει τάφος. Η απεργία μου ήταν πράξη αντίστασης, αλλά ο δικός σας αγώνας είναι η συνέχεια. Σας ζητώ να μην ξεχάσετε – να θυμάστε τον Ντένις, τα 57 παιδιά, τα χαμόγελα που χαθήκανε».

Το ακροατήριο σηκώθηκε όρθιο στο τέλος της ομιλίας, σε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και σιωπηλής υπόσχεσης πως «η φλόγα του αγώνα δεν θα σβήσει».

