Ο Πούτιν έστειλε στενό συνεργάτη στην Ουάσινγκτον μετά τον «πάγο» στη Βουδαπέστη

Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντιμιτρίεφ, έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημες συνομιλίες, λίγες μόλις ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Ο Ντιμιτρίεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχιστούν οι συζητήσεις σχετικά με τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας», όπως ανέφεραν πηγές με γνώση των επαφών.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς η Ουάσιγκτον εκφράζει αυξανόμενη απογοήτευση για την άρνηση της Μόσχας να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «ακύρωσε» την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil, καλώντας το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός.

Απαντώντας, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις θα έχουν «ελάχιστο αντίκτυπο» στη ρωσική οικονομία και τις χαρακτήρισε «προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Μόσχα». «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν ενεργεί υπό πίεση», δήλωσε την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ πως τα μέτρα θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντιμιτρίεφ, που θεωρείται ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, είχε πρόσφατα προτείνει την κατασκευή μιας υποθαλάσσιας σήραγγας «Τραμπ–Πούτιν» μεταξύ Αλάσκας και ρωσικής Άπω Ανατολής.

Γεννημένος στην Ουκρανία της σοβιετικής εποχής, ο Ντιμιτρίεφ σπούδασε στα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Στάνφορντ και εργάστηκε ως σύμβουλος στη McKinsey και ως επενδυτικός τραπεζίτης στη Goldman Sachs. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών τον ενέταξε στη λίστα κυρώσεων ως «στενό συνεργάτη του Πούτιν», μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Τον Απρίλιο του 2025 είχε γίνει ο πρώτος Ρώσος αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον μετά την έναρξη του πολέμου. Τότε είχε συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σε επίσκεψη που θεωρήθηκε ένδειξη προσέγγισης μεταξύ Λευκού Οίκου και Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με πηγή του CNN, η αμερικανική κυβέρνηση είχε προσωρινά άρει τις κυρώσεις εναντίον του Ντιμιτρίεφ προκειμένου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να του εκδώσει θεώρηση εισόδου για την επίσκεψη στις ΗΠΑ.

