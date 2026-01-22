Ο Πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς μιλάει στην «Π»: «Ελλάδα απέναντι Αλβανίας: Λόγια μόνο»

«Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, αλλά συχνά δεν συμπεριφέρεται ως τέτοια στη διπλωματία της». Αυτό τονίζει για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, μιλώντας στην «Π» ο πρέσβης ετ Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη στρατηγικής συνέπειας και πολιτικής αποτροπής έχει επιτρέψει τη συστηματική υπονόμευση των ελληνικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

Αφορμή για τη συνέντευξη του έμπειρου διπλωμάτη που έχει υπηρετήσει ως πρέσβης της Ελλάδας και στα Τίρανα, στέκεται η παρουσίαση, αύριο Παρασκευή (ώρα 18:30) του βιβλίου του «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές», που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Αχαΐα. Το βιβλίο φωτίζει κρίσιμες πτυχές των ελληνοαλβανικών σχέσεων, συνδυάζοντας διπλωματική εμπειρία, ιστορική γνώση και πολιτική ανάλυση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Μαλλιάς αναλύει στην εφημερίδα μας την κατάσταση στη γείτονα χώρα: Αναφέρεται ευθέως στην απουσία κράτους δικαίου στην Αλβανία, στις καταπατήσεις περιουσιών στη Χιμάρα, στην υπόθεση Μπελέρη, αλλά και στην ανάγκη η Ελλάδα να αξιοποιήσει αποφασιστικά τα ευρωπαϊκά και εθνικά της εργαλεία, μετατρέποντας τις δηλώσεις σε πράξεις.

-Κύριε πρέσβη, μιλάτε για διαχρονικές αδυναμίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Αλβανία. Πού εντοπίζετε τον πυρήνα του προβλήματος;

Ο πυρήνας του προβλήματος είναι η απουσία στρατηγικής συνέχειας. Η ελληνική εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από παλινωδίες και από την αυταπάτη ότι κάθε φορά μπορούμε να ξεκινάμε από την αρχή. Δεν υπάρχει θεσμική μνήμη, δεν υπάρχει σταθερότητα στόχων και, κυρίως, δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ελληνική στάση από την άλλη πλευρά.

-Θεωρείτε ότι αυτή η στάση συνδέεται με μια γενικότερη φοβία άσκησης πίεσης;

Ασφαλώς. Υπάρχει μια μόνιμη λογική «να μην τραβήξουμε το σχοινί». Ομως στη διπλωματία, αν δεν τραβήξεις εσύ το σχοινί, θα το τραβήξει ο άλλος. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με πολιτικό και θεσμικό βάρος. Οταν δεν χρησιμοποιεί τα εργαλεία που διαθέτει, εκπέμπει μήνυμα αδυναμίας.

-Στο επίκεντρο της κριτικής σας βρίσκεται η απουσία κράτους δικαίου στην Αλβανία. Πώς επηρεάζει αυτό τις διμερείς σχέσεις;

Το κράτος δικαίου είναι η βάση κάθε σοβαρής διακρατικής σχέσης. Οταν δεν υπάρχει, δεν μπορείς να μιλάς για αξιόπιστο συνομιλητή. Στην Αλβανία βλέπουμε θεσμούς που δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, μια Δικαιοσύνη που εργαλειοποιείται και μια εκτελεστική εξουσία που παρεμβαίνει παντού. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον αυθαιρεσίας, που επηρεάζει άμεσα και τις σχέσεις με την Ελλάδα.

-Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη για την ελληνική μειονότητα;

Με τον πιο σκληρό τρόπο. Η ελληνική μειονότητα βρίσκεται ουσιαστικά απροστάτευτη. Στη Χιμάρα, ειδικά, παρατηρείται συστηματική καταπάτηση περιουσιακών δικαιωμάτων. Οι περιουσίες αφαιρούνται, αλλοιώνονται τίτλοι, εφαρμόζονται αδιαφανείς διαδικασίες. Ο στόχος είναι σαφής: ο σταδιακός ξεριζωμός του συμπαγούς ελληνικού στοιχείου από μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

– Μπορεί τελικά ο Αλβανός πρωθυπουργός να πετύχει τον σκοπό του;

Το έχει καταφέρει εν μέρει μέσω της καθημερινής καταπάτησης των περιουσιών των Ελλήνων, οι οποίες νέμονται από φίλους και συγγενείς του κυβερνώντος κόμματος. Εάν ο Εντι Ράμα αφεθεί ανεμπόδιστος να συνεχίσει την πολιτική που κάνει τα τελευταία 5-6 χρόνια, μπορεί να το καταφέρει. Η πολιτική αυτή συνδυάζει την οικονομική πίεση υφαρπαγή γης με την άρνηση του δικαιώματος εθνικού αυτοπροσδιορισμού των Χιμαριωτών. Το αλβανικό κράτος αρνείται να αναγνωρίσει την ελληνική ταυτότητα των κατοίκων της Χιμάρας, κάτι που παραπέμπει σε πρακτικές άλλων εποχών. Αυτό δεν συνάδει ούτε με τις ευρωπαϊκές αρχές ούτε με τον 21ο αιώνα. Παρά την πίεση, θεωρώ ότι οι Χιμαριώτες δεν θα τα βάλουν κάτω, καθώς γνωρίζω καλά το αγωνιστικό τους φρόνημα.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– Ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της ελληνικής πλευράς;

Για να αποτραπεί ο ξεριζωμός, η Ελλάδα πρέπει να μετατρέψει τις συμβολικές υποσχέσεις, όπως αυτή του πρωθυπουργού το 2022 ότι «η Ελλάδα σάς βάζει υπό τη σκέπη της», σε συγκεκριμένη πολιτική πράξη. Ως απαραίτητο μέσο αποτροπής πρέπει να είναι η ξεκάθαρη στάση της Αθήνας ότι κανένα κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την ΕΕ δεν θα κλείσει, εάν δεν εφαρμοστεί στην πράξη η μειονοτική πολιτική και εάν δεν αποδοθούν πλήρως οι περιουσίες στους νόμιμους Ελληνες ιδιοκτήτες τους.

– Αναφέρεστε συχνά και σε εθνικά διοικητικά μέτρα. Τι εννοείτε;

Υπάρχουν απολύτως νόμιμα εργαλεία, όπως η απαγόρευση εισόδου στον χώρο Schengen για πρόσωπα που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις. Οταν μια χώρα-μέλος το αποφασίσει, το μέτρο ισχύει για όλη την Ευρώπη. Δεν κατανοώ γιατί διστάζουμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που άλλα κράτη αξιοποιούν χωρίς δεύτερη σκέψη.

– Η υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη τι σηματοδοτεί;

Σηματοδοτεί την πλήρη εργαλειοποίηση των θεσμών. Η σύλληψη ενός υποψηφίου δημάρχου 48 ώρες πριν από τις εκλογές αποτελεί ακραία παραβίαση κάθε έννοιας δημοκρατικής νομιμότητας. Πρόκειται για μια πολιτικά υποκινούμενη δίωξη, με σοβαρά ερωτήματα ως προς τη δικαστική διαδικασία. Οταν φυλακίζεται ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος, το ζήτημα παύει να είναι διμερές και γίνεται ευρωπαϊκό.

– Η Ελλάδα αντέδρασε όπως θα έπρεπε;

Κατά τη γνώμη μου, όχι. Υπήρξαν δηλώσεις, υπήρξαν διαμαρτυρίες, αλλά δεν υπήρξαν άμεσα και μετρήσιμα μέτρα. Η διπλωματία δεν κρίνεται από τις δηλώσεις, αλλά από το αποτέλεσμα. Οταν δεν υπάρχει κόστος για τέτοιες ενέργειες, δημιουργείται αίσθηση ατιμωρησίας.

– Ποια είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε αυτή την υπόθεση;

Η Ευρώπη δείχνει συχνά ανοχή στο όνομα της διεύρυνσης. Εχει επενδύσει πολιτικά στην ένταξη των δυτικών Βαλκανίων και δυσκολεύεται να παραδεχθεί τα προβλήματα. Ομως η ένταξη μιας χώρας χωρίς εφαρμοσμένο κράτος δικαίου υπονομεύει την ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα.

-Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια;

Η πολιτική της σταθεροποίησης χωρίς όρους. Σωστά θέλαμε σταθερότητα στα Βαλκάνια, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται χωρίς συνέπεια και χωρίς απαιτήσεις. Οταν η βοήθεια δεν συνοδεύεται από όρους, καταλήγει αναποτελεσματική.

-Αν έπρεπε να συνοψίσετε το μήνυμά σας σε μία φράση;

Η διπλωματία δεν είναι θέμα καλών προθέσεων, αλλά πολιτικής βούλησης και πράξεων με κόστος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος», το Επιμελητήριο Αχαΐας, και οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης παρουσιάζουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το βιβλίο «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές» του πρέσβη ετ Αλέξανδρου Π. Μαλλιά, στην Πάτρα, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

• Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

• Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

• Ανδρέας Σιδέρης, εκδότης

Ομιλητές:

• Θεόδωρος Λουλούδης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, εκδότης της «Π»

• Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β΄ Πειραιώς, ΣΥΡΙΖΑ, μέλος Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

• Φρέντης Μπελέρης, ευρωβουλευτής, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – Νέα Δημοκρατία

• και ο συγγραφέας, Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Συντονιστής:

Κώστας Μάγνης, δημοσιογράφος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



