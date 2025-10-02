Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί τη Daily Mail για κατασκοπεία σε βάρος του Γουίλιαμ

Ο Χάρι και άλλες διάσημες προσωπικότητες έχουν προσφύγει κατά της βρετανικής ταμπλόιντ για παραβίαση ιδιωτικότητας.

02 Οκτ. 2025 8:41
Για κατασκοπεία κατηγόρησε ο δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι τη βρετανική ταμπλόιντ «Daily Mail», καταγγέλοντας ότι χρησιμοποίησε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, το 2003.

Ο Χάρι, μαζί με άλλες επτά διασημότητες – μεταξύ των οποίων ο Έλτον Τζον και η Λιζ Χάρλεϊ – έχει προσφύγει κατά του εκδοτικού οίκου Associated Newspaper (ANL), ιδιοκτήτη της Daily Mail, κατηγορώντας τον για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και χρήση παράνομων μεθόδων, όπως υποκλοπές τηλεφωνημάτων και πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκαν αρχικά μεταξύ 1993–2011 και το 2018.

Στη δικαστική διαδικασία, ο δικηγόρος των εναγόντων, Ντέιβιντ Σέρμποουν, αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του Ιουνίου 2003, την παραμονή των 21ων γενεθλίων του τότε πρίγκιπα Γουίλιαμ, με τίτλο «Πέρα από την Αφρική». Ο Σέρμποουν υποστήριξε ότι τα στοιχεία προέκυψαν μέσω παράνομων πρακτικών, επικαλούμενος λογαριασμούς ιδιωτικών ντετέκτιβ που αναφέρονταν στο πάρτι και σε τηλεφωνικά δεδομένα της Κάθριν Μίντλετον.

Ο ANL αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος του επισημαίνει ότι τα στοιχεία υποβλήθηκαν καθυστερημένα. Στο δικαστήριο βρέθηκαν ορισμένοι από τους ενάγοντες, όπως ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Τζον Ντέιβιντ Φέρνις, και η ηθοποιός Σάντι Φροστ, ενώ οι υπόλοιποι παρακολούθησαν διαδικτυακά, μεταξύ αυτών και ο πρίγκιπας Χάρι.

 
