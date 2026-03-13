«Ο πρόεδρος σε θέλει τώρα»: Ο Μπέσεντ διέκοψε live συνέντευξη στον Λευκό Οίκο

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο Sky News, όταν η συζήτηση διακόπηκε ξαφνικά έπειτα από παρέμβαση συνεργάτη του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου, ο βοηθός του τον πλησίασε και του μετέφερε ότι «ο πρόεδρος σε θέλει», με αποτέλεσμα ο Μπέσεντ να αφαιρέσει το μικρόφωνό του, να ζητήσει συγγνώμη και να αποχωρήσει από το σημείο.

Η συνέντευξη δινόταν στον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο. Όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο, ο Μπέσεντ παρέμεινε για περίπου δύο ώρες στο Situation Room, προτού επιστρέψει και συνεχίσει την κουβέντα μπροστά στην κάμερα.

Μετά την επιστροφή του, η συζήτηση στράφηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στις αμερικανικές κινήσεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ. Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Sky News ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το αμερικανικό ναυτικό ενδέχεται να συνοδεύσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά, ενδεχομένως και με τη συμμετοχή διεθνούς συμμαχίας.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent was abruptly pulled from a live interview after being told “the President wants you right away.” After returning, his voice was noticeably shaken. pic.twitter.com/jx5CamFi03 — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε πολύ καλή διάθεση, ενώ υποστήριξε πως η επιχείρηση στο Ιράν εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο ευρύτερο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή και στις δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης για την πορεία των εξελίξεων.

Το περιστατικό τράβηξε αμέσως την προσοχή, καθώς η on air διακοπή και η δίωρη απουσία του υπουργού δημιούργησαν ερωτήματα για το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Τραμπ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες για τον λόγο της άμεσης κλήσης του στον Λευκό Οίκο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



