«Ο πρόεδρος σε θέλει τώρα»: Ο Μπέσεντ διέκοψε live συνέντευξη στον Λευκό Οίκο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ διέκοψε συνέντευξή του στο Sky News μέσα από τον Λευκό Οίκο, όταν συνεργάτης του τον ενημέρωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζητούσε να τον δει άμεσα.

13 Μαρ. 2026 16:12
Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο Sky News, όταν η συζήτηση διακόπηκε ξαφνικά έπειτα από παρέμβαση συνεργάτη του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου, ο βοηθός του τον πλησίασε και του μετέφερε ότι «ο πρόεδρος σε θέλει», με αποτέλεσμα ο Μπέσεντ να αφαιρέσει το μικρόφωνό του, να ζητήσει συγγνώμη και να αποχωρήσει από το σημείο.

Η συνέντευξη δινόταν στον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο. Όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο, ο Μπέσεντ παρέμεινε για περίπου δύο ώρες στο Situation Room, προτού επιστρέψει και συνεχίσει την κουβέντα μπροστά στην κάμερα.

Μετά την επιστροφή του, η συζήτηση στράφηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στις αμερικανικές κινήσεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ. Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Sky News ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το αμερικανικό ναυτικό ενδέχεται να συνοδεύσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά, ενδεχομένως και με τη συμμετοχή διεθνούς συμμαχίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε πολύ καλή διάθεση, ενώ υποστήριξε πως η επιχείρηση στο Ιράν εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο ευρύτερο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή και στις δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης για την πορεία των εξελίξεων.

Το περιστατικό τράβηξε αμέσως την προσοχή, καθώς η on air διακοπή και η δίωρη απουσία του υπουργού δημιούργησαν ερωτήματα για το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Τραμπ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες για τον λόγο της άμεσης κλήσης του στον Λευκό Οίκο.

