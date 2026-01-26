Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ για τη φονική πυρκαγιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, σε δήλωση του για το τραγικό συμβάν στα Τρίκαλα, ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα την τραγική έκρηξη και την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξαν το εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα σήμερα τα ξημερώματα.

Η απώλεια τόσων ζωών αποτελεί ανείπωτη συμφορά για τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους οικείους τους και σε όλους όσοι πενθούν αυτή τη στιγμή. Εύχομαι από καρδιάς ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά.

Εύχομαι επίσης ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες – εργαζόμενους και πυροσβέστες».

