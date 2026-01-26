Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ για τη φονική πυρκαγιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Δημήτρης Νατσιός: «Η απώλεια τόσων ζωών αποτελεί ανείπωτη συμφορά».

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ για τη φονική πυρκαγιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
26 Ιαν. 2026 18:15
Pelop News

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, σε δήλωση του για το τραγικό συμβάν στα Τρίκαλα, ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα την τραγική έκρηξη και την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξαν το εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα σήμερα τα ξημερώματα.

Η απώλεια τόσων ζωών αποτελεί ανείπωτη συμφορά για τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους οικείους τους και σε όλους όσοι πενθούν αυτή τη στιγμή. Εύχομαι από καρδιάς ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά.

Εύχομαι επίσης ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες – εργαζόμενους και πυροσβέστες».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Ο «πόλεμος των σκουπιδιών» συνεχίζεται στο Αίγιο – Τα απορρίμματα στη θέση τους…
18:52 Μαξίμου: Σύσκεψη την Τρίτη για την ευλογιά αιγοπροβάτων με Μητσοτάκη
18:51 Με γεμάτο όπλο 20χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας στο Χαϊδάρι
18:44 Σκόπια: «Κλείνουν» τα σύνορα οδηγοί φορτηγών, γιατί αντιδρούν
18:42 Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά
18:39 σπιράλ: Κοπή πίτας με πλήθος κόσμου ΦΩΤΟ
18:35 Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Αντρέ Λουίς – Κλείνει η μεταγραφή
18:35 Ο πρόεδρος της ΝΕΠ έβγαλε είδηση για νέα πισίνα στην Πάτρα!
18:33 Δήμητρα Χαλικιά: Τι κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην αντιπρόεδρος
18:27 «Καθαιρεί» ο Τραμπ την επικεφαλής του ICE μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη
18:24 Μπέκαμ: Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους
18:15 Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ για τη φονική πυρκαγιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
18:08 Γρίπη: «Ρήγμα» στο τείχος ανοσίας – Τα παιδιά το αδύναμο σημείο της φετινής έξαρσης
18:00 Χαμηλά στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αχαΐα το 2025
17:58 Ιταλία: Πως ο επιχειρούμενος φόρος 2€ σε δέματα Shein και Temu γύρισε εναντίον της
17:52 Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής πίτας της ΝΙΚΗΣ Αχαΐας
17:49 Τα πρόσωπα της τραγωδίας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», νέο ΒΙΝΤΕΟ της φονικής έκρηξης
17:46 Ο Τριαντάφυλλος για το γάμο Κατσούλη – Ρουμελιώτη, θα γινόταν κουμπάρος
17:39 Παρέμβαση Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά απευθυνόμενη σε Μητσοτάκη
17:32 Η πλημμύρα στη Γλυφάδα και η Πάτρα: Κίνδυνος από τα ακραία φαινόμενα – Οι ιστορικές καταστροφές στην πόλη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ