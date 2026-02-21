Ο Προμηθέας 2014 άνετη νίκη με… καρναβαλικό αέρα – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Ο Προμηθέας 2014 νίκησε και τον Εσπερο και διατηρήθηκε στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα στον Β΄ Ομιλο της National League 1.

Ο Προμηθέας 2014 ανέβασε στροφές από τη β΄ περίοδο της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Εσπερο κι έφτασε σε μια άνετη νίκη με σκορ 88-61 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της National League 1. Οι νεαροί «Προμηθείς» δυσκολεύτηκαν μόνο στο ξεκίνημα του αγώνα απέναντι στην άμυνα ζώνης των φιλοξενούμενων, όμως στη συνέχεια βελτίωσαν τα ποσοστά τους από μέση και μακρινή απόσταση και με πιεστική άμυνα σε όλο το γήπεδο, πήραν μια διαφορά που έφτασε και στο +30, με αποτέλεσμα το τελευταίο 10λεπτο να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Η νίκη ήρθε σε ένα weekend που κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα, οπότε ο Προμηθέας 2014 θα έχει την ευκαιρία να περάσει ένα ανέμελο Πατρινό Καρναβάλι.

Διαιτητές: Χρ. Παπαδόπουλος-Κοντίλης-Σαμαράς. Τα 10λεπτα: 15-21, 40-34 (ημ.), 67-46, 88-61.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Κιόσια 7, Σταμούλος, Πούλος 23 (3), Οικονομίδης 9 (3), Αλεξανδρόπουλος, Πρέκας 18 (2), Ράλλης 10 (2), Κομνιανίδης 11 (1), Σοϊλεμετζίδης, Δενδής 3 (1), Μέγγος 3 (1), Κουτσίδης 4.

ΕΣΠΕΡΟΣ (Παπαδημητρίου): Λαζαρής 25 (2), Αδαμόπουλος 2, Γκιουλέας 5, Κόψιας 8 (1), Ρεπάνης, Βασιλάκος, Τζουγκαράκης 12 (1), Περπινιάς, Φύτρος 9 (1), Κολόβος.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος τόνισε τα εξής: «Εκμεταλλευτήκαμε τις απουσίες του Εσπέρου και καταφέραμε και προσθέσαμε άλλη μία νίκη. Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας. Τώρα συνεχίζουμε την προετοιμασία μας για την ομάδα του Εφηβικού μας, το οποίο συμμετέχει στο Rising Stars που θα γίνει στην Πάτρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο».

