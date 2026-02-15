Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο

Ο Προμηθέας 2014 απέδρασε από τα Ιλίσια με ένα τεράστιο διπλό επί του Ηλυσιακού με σκορ 78-75 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου της National League 1. Το πατρινό συγκρότημα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως στην τελευταία περίοδο έκανε τη μεγάλη ανατροπή κι έφτασε σε ένα σπουδαίο ροζ φ.α.

«Νίκη ΟΜΑΔΑΣ, νίκη των παικτών!». Με αυτόν τον τρόπο χαρακτήρισε το θετικό αποτέλεσμα για τον Προμηθέα 2014 ο προπονητής της πατρινής ομάδας Γιάννης Ντάγιος, για να προσθέσει τα εξής: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας…».

Διαιτητές: Ξυλάς-Δ. Παπαγεωργίου-Τσικριτσάκη. Τα 10λεπτα: 21-6, 35-27 (ημ.), 56-46, 75-78.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Καυκής): Αναγνωστόπουλος 14 (1), Βασιλαντωνάκης 17, Φώτσης 3 (1), Καλδής 25 (1), Θεοδωρίτσης 9 (2), Ερμίδης 4, Στασινόπουλος, Παλουκάκος, Γραμματικάς 3 (1), Βασι.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Πρέκας 22 (4), Κομνιανίδης 16 (1), Κιόσια 11, Πούλος 14 (2), Δενδής 6 (2), Ράλλης 1, Σοϊλεμετζίδης 4, Αλεξανδρόπουλος, Σταμούλος, Κουτσίδης 3, Οικονομίδης 1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



