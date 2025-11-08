Ο Προμηθέας 2014 ξανά στις νίκες, 93-81 τον Ηλυσιακό του Φώτση – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας 2014 άφησε στην άκρη την ήττα από τον Πανελευσινιακό και επέστρεψε στις επιτυχίες στον αγώνα με τον Ηλυσιακό του Φώτση.

08 Νοέ. 2025 19:07
Pelop News

Ο Προμηθέας 2014 επανήλθε στις νίκες και μάλιστα με εξαιρετική εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Ηλυσιακό στο “Promitheas Park”.

Το συγκρότημα του Γιάννη Ντάγιου επικράτησε με 93-81 (το τελικό σκορ διαμορφώθηκε με τρίποντο του Δενδή στο τελευταίο δευτερόλεπτο) και… ξόρκισε το στραβοπάτημα της περασμένης αγωνιστικής στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανελευσινιακό.

Ο Γιάννης Κομνιανίδης ήταν ηγέτης για το πατρινό συγκρότημα, δημιουργώντας όμορφες φάσεις για τους συμπαίκτες του και βρίσκοντας λύσεις και στην άμυνα ζώνης των φιλοξενουμενων.

Ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: “Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την προσπάθεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε σταθεροί στο πλάνο μας στη βελτίωση των αθλητών μας. Εχουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια αυτήν την βδομάδα και από αύριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας”.

Περισσότερα σε λίγο…

 

 
