Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
Ο Προμηθέας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Θάνο Κωνσταντακόπουλο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Θάνο Κωνσταντακόπουλο. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του”.
