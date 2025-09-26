Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup

Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον αυριανό μεγάλο τελικό του Super Cup στη Ρόδο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την Καρδίτσα.

Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup Ο Προμηθέας θα παίξει με τον Ολυμπιακό του Ντόρσεϊ
26 Σεπ. 2025 22:38
Pelop News

Σαράντα λεπτά μακριά από τον πρώτο τίτλο της σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 89-56 την Καρδίτσα στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan SUPER CUP στο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου.

Οι Πειραιώτες έκαναν διαχείριση εν όψει του τελικού του Σαββάτου (27/9 στις 20:00) με τον Προμηθέα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κρατάει εκτός εξάδας ξένων τον Σακίλ ΜακΚίσικ και να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής στους 12 διαθέσιμους παίκτες του.

Ο προπονητής των ερυθρόλευκων ξεκίνησε με Ντόρσεϊ – Φουρνιέ στο 2-3, τους άλλαξε με τους Γουόρντ – Παπανικολάου, είχε τον Σέιμπεν Λι δεύτερο στο ροτέισον των πλέι μέικερ, ενώ έδωσε στον Μιλουτίνοβ δέκα λεπτά εν όψει και του back-to-back με τον Προμηθέα.

Σάσα Βεζένκοβ, Σέιμπεν Λι και Ντόντα Χολ ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ του Ολυμπιακού, που πήρε πολλά από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη και από τον Άλεκ Πίτερς στην τέταρτη περίοδο. Με 28/34 δίποντα έκλεισαν οι Πειραιώτες το ματς.

Κακό βράδυ για την Καρδίτσα, εκτός από τον Λεωνίδα Κασελάκη δεν είχε άλλον έτοιμο για μάχη. Οι Θεσσαλοί ήξεραν τι τους περίμενε, σίγουρα όμως η κακή δεύτερη περίοδος τους απογοήτευσε περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε με αποτέλεσμα το ματς να χάσει νωρίς το ενδιαφέρον του.
Ο αγώνας

Με το δίδυμο Ντόρσεϊ – Βεζένκοβ να έχει από εννέα πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός κράτησε την Καρδίτσα σε απόσταση (28-20), αλλά δεν είχε την ένταση που χρειαζόταν στην άμυνα. Την βρήκε στο δεύτερο, με τον Ντόντα Χολ να κάνει πράγματα και θαύματα και στις δύο πλευρές του παρκέ και τη διαφορά να εκτοξεύεται πάνω από τους 20 (47-25) στο ημίχρονο. Οι Πειραιώτες μετρούσαν 17/19 δίποντα και 17 ασίστ για έξι λάθη.

Ο Μπαρτζώκας μπήκε στο δεύτερο μέρος με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο πέντε, εκείνος μπλόκαρε το ένα σουτ πίσω από το άλλο κι ο Ολυμπιακός δεν ένιωσε την παραμικρή πίεση. Ο Πίτερς πήρε τη σκυτάλη για να σκοράρει κατά ριπάς από το τρίποντο στο τέταρτο δεκάλεπτο και όλοι ήταν στο τέλος χαρούμενοι που έφυγαν χωρίς απώλειες, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς εντάσεις από το κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Μαρινάκης, Τσάνταλη

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (6 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 11 (1/1 δίποντο, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (3/3 δίποντα), Φουρνιέ 2 (0/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Γουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15 (7/9 δίποντα), Παπανικολάου 2 (5 ασίστ), Πίτερς 14 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο (3 μπλοκ), Χολ 16 (8/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 2, Μπράντον Τζέφερσον 6 (2/9 σουτ), Έλις 7, Κασελάκης 10 (1/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντέιμιεν Τζέφερσον 4 (2/9 σουτ, 5 ριμπάουντ), Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 6 λάθη), Καμπερίδης 4 (2/10 σουτ), Μάντσεν 8, Χουγκάζ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 28/34 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 9/11 βολές, 36 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 7 επιθετικά), 26 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 12 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Καρδίτσας: 15/33 δίποντα, 7/31 τρίποντα, 5/6 βολές, 28 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 12 επιθετικά), 15 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 19 φάουλ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
23:38 Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!
22:56 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE
22:41 Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»
22:38 Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup
22:33 Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν
22:26 Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ
22:13 «Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι» νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της 62χρονης
21:59 Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:52 «Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
21:40 Αυτός είναι ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, που συνελήφθη!
21:25 Λουκασένκο: «Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία»
21:12 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
21:07 Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
20:56 Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ απορρίπτει πλήρως τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
20:48 Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
20:39 Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα
20:15 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
20:11 Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ