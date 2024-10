Ο Προμηθέας με τους πρωτοετείς φοιτητές στο «Welcome to UP Fest»

Αντιπροσωπεία των παικτών του Προμηθέα επισκέφθηκε το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών «Welcome to UP Fest», ξεναγήθηκε στους χώρους του φοιτητικού campus, έπαιξε μπάσκετ με τους φοιτητές και βγήκε στον «αέρα» στον ραδιοφωνικό σταθμό UP FM του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι παίκτες του Προμηθέα έδωσαν δώρο σε έναν τυχερό φοιτητή μια υπογεγραμμένη επίσημη φανέλα της ομάδας, καθώς επίσης και πέντε εισιτήρια διαρκείας σε τυχερούς φοιτητές μέσω του Instagram.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News