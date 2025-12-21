Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars

Ο Προμηθέας πέτυχε το 2 στα 2 το Σαββατοκύριακο στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα Rising Stars της ΕΟΚ, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο και της ΑΕΚ.

Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ
21 Δεκ. 2025 18:23
Pelop News

Ο Προμηθέας – με το παιχνίδι να πηγαίνει και στη ρουλέτα των βολών στο τέλος – νίκησε 84-81 την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του Rising Stars στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού.

Μετά από το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης (3-5, 3’10’’), οι «κιτρινόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν τα ηνία της αναμέτρησης για να φτάσουν ως το 20-11 που γράφηκε από τα χέρια του Γεωργόπουλου με την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Οι Αχαιοί έμειναν στο παιχνίδι, πίεσαν για να φτάσει ο Μέγγος από τη γραμμή να κάνει το 2/2 και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του (24-25, 14’). Οι δύο αντίπαλοι συνέχισαν να συμβαδίζουν και στην τρίτη περίοδο (43-43, 21’).

Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars

Η ΑΕΚ κατάφερε να «ξεκολλήσει» στα μισά του τρίτου δεκάλεπτου με τον Φύτρο να γράφει το 57-48 (25’45’’). Ο Προμηθέας επέστρεψε για μία ακόμη φορά για να δώσει ο Βιτωράκης την ελάχιστη δυνατή τιμή στην διαφορά (63-62) με την έναρξη της τέταρτης περιόδου. Ο ίδιος έδωσε και το προβάδισμα στην ομάδα του (69-71, 35’30’’). Με 32” στο ρολόι ο Σταμούλος διαμόρφωσε το 77-80, ο Μπιλιώνης πήγε στη γραμμή για το 79-80 με 20” να απομένουν και την ΑΕΚ να κάνει το φάουλ άμεσα στον Οικονομίδη για το 79-82. Ο Ιωάννου μείωσε και ο Οικονομίδης βρέθηκε ξανά στη γραμμή για να ευστοχήσει για το τελικό 81-84.

Διαιτητές: Κατσιμάρδος, Λυμπέρης, Κωστάκης. Τα 10λεπτα: 18-11, 43-41 (ημ.), 63-60, 81-84.

ΑΕΚ (Καλόγηρος): Ιωάννου 13, Πουρνάρας 11 (2), Κωνσταντίνου, Φύτρος 12 (1), Γεωργόπουλος 11, Μπιλιώνης 16 (11ρ.), Ράπτης 2, Ντέτσικας, Τζελέπης 11 (2), Βανδώρος 5.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Δίπλαρος, Φωτεινάκης 8, Βλάχος 3 (1), Φαληδέας, Σκληρός 11, Μέγγος 12 (2), Οικονομίδης 13, Βιτωράκης 7, Κουτσίδης 2, Σταμούλος 16 (3), Κατσιγιάννης 12.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:15 Νέο χρυσό μετάλλιο για την Δράκου στο Πανελλήνιο κολύμβησης
19:06 Οι εορταστικές ευχές από τους Ντε Γκρες
18:51 Hλεία: Σε τροχιά υλοποίησης δύο κομβικά έργα του δρόμου Αμαλιάδας – Πηνείας
18:41 Οι δεσμεύσεις του Ανδρέα Φίλια σε τετ α τετ με κτηνοτρόφους στο Μεσολόγγι
18:33 Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης προκαλεί ερωτήματα
18:23 Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
18:23 Ισχυροί άνεμοι «γκρέμισαν» φορτηγά και τροχόσπιτα!
18:10 Σκληρή κόντρα Χάρη Δούκα και Θάνου Πλεύρη για street party μπροστά από τα σκαλιά εκκλησίας
18:02 Αυλαία στο 2025 με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου
17:55 Ελβετία: Σκέψεις για απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16
17:45 Αδεια: Τι γίνεται με όσους δεν την λάβουν εντός του έτους, τι αλλάζει από 1/1/2026
17:38 Έλεγχος-έφοδος στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών-Οργισμένη αντίδραση της Καρυστιανού
17:30 Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ
17:27 Πέθανε η χαρισματική συγγραφέας και ηθοποιός Ντόρα Γιαννακοπούλου
17:18 Eρευνάται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, που απάντησε με οργή στις κατηγορίες!
17:10 Τουρισμός: Τα πρώτα –θετικά- σημάδια για το 2026
17:01 Αδικη ήττα για την Παναχαϊκή, κερδισμένος ο Παναιγιάλειος!
16:56 Ο Αγιος Βασίλης πήγε με sup στη Θεσσαλονίκη
16:46 Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στην επέτειο των θυμάτων ΒΙΝΤΕΟ
16:37 Φάμελλος: «Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επιστροφή του 13ου μισθού»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ