Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars

Ο Προμηθέας – με το παιχνίδι να πηγαίνει και στη ρουλέτα των βολών στο τέλος – νίκησε 84-81 την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του Rising Stars στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού.

Μετά από το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης (3-5, 3’10’’), οι «κιτρινόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν τα ηνία της αναμέτρησης για να φτάσουν ως το 20-11 που γράφηκε από τα χέρια του Γεωργόπουλου με την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Οι Αχαιοί έμειναν στο παιχνίδι, πίεσαν για να φτάσει ο Μέγγος από τη γραμμή να κάνει το 2/2 και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του (24-25, 14’). Οι δύο αντίπαλοι συνέχισαν να συμβαδίζουν και στην τρίτη περίοδο (43-43, 21’).

Η ΑΕΚ κατάφερε να «ξεκολλήσει» στα μισά του τρίτου δεκάλεπτου με τον Φύτρο να γράφει το 57-48 (25’45’’). Ο Προμηθέας επέστρεψε για μία ακόμη φορά για να δώσει ο Βιτωράκης την ελάχιστη δυνατή τιμή στην διαφορά (63-62) με την έναρξη της τέταρτης περιόδου. Ο ίδιος έδωσε και το προβάδισμα στην ομάδα του (69-71, 35’30’’). Με 32” στο ρολόι ο Σταμούλος διαμόρφωσε το 77-80, ο Μπιλιώνης πήγε στη γραμμή για το 79-80 με 20” να απομένουν και την ΑΕΚ να κάνει το φάουλ άμεσα στον Οικονομίδη για το 79-82. Ο Ιωάννου μείωσε και ο Οικονομίδης βρέθηκε ξανά στη γραμμή για να ευστοχήσει για το τελικό 81-84.

Διαιτητές: Κατσιμάρδος, Λυμπέρης, Κωστάκης. Τα 10λεπτα: 18-11, 43-41 (ημ.), 63-60, 81-84.

ΑΕΚ (Καλόγηρος): Ιωάννου 13, Πουρνάρας 11 (2), Κωνσταντίνου, Φύτρος 12 (1), Γεωργόπουλος 11, Μπιλιώνης 16 (11ρ.), Ράπτης 2, Ντέτσικας, Τζελέπης 11 (2), Βανδώρος 5.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Δίπλαρος, Φωτεινάκης 8, Βλάχος 3 (1), Φαληδέας, Σκληρός 11, Μέγγος 12 (2), Οικονομίδης 13, Βιτωράκης 7, Κουτσίδης 2, Σταμούλος 16 (3), Κατσιγιάννης 12.

