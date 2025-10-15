Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας πέτυχε μια τεράστια νίκη επί της Λέγκια στη Βαρσοβία για τη 2η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του BCL.

Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πήρε μια τεράστια νίκη ψυχής μέσα στη Βαρσοβία
15 Οκτ. 2025 22:50
Pelop News

Τι κι αν έπαιξε χωρίς τον τραυματία Ρομπ Γκρέι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις την παραμονή της αναμέτρησης με τη Λέγκια στη Βαρσοβία; Ο Προμηθέας Βίκος Cola άλωσε την «Torwar Arena» και με την επικράτησή του με 68-64 πέτυχε το 2 στα 2 στο φετινό BCL κι έπεται συνέχεια…

Οι βάσεις της νίκης μπήκαν στα τελευταία λεπτά, καθώς το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Καταρχάς, ο Μπαζίνας με μεγάλο τρίποντο «έγραψε» το 61-54 στα 3.34΄ πριν από το φινάλε, ενώ στη συνέχεια ήρθε εξίσου μεγάλο καλάθι από τον Κένταλ Κόουλμαν για το 63-59 για τους «Προμηθείς». Τη νίκη, όμως, «σφράγισε» επί της ουσίας το παλικαρίσιο τρίποντο του Λέιτον Χάμοντς στα τελευταία 15,1΄΄ (68-63). Το πατρινό συγκρότημα δέχθηκε πίεση στον χρόνο που υπολείπετο, όμως διατήρησε την ψυχραιμία του και επικράτησε με 68-64. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επιστρέφει στην Ελλάδα για το ντέρμπι του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ στο «Τόφαλος», θέλοντας να διευρύνει το νικηφόρο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες

Διαιτητές: Καστίγιο-Ντέιβιντσον-Σαχίν. Τα 10λεπτα: 17-16, 33-32 (ημ.), 49-50, 64-68.

 

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του BCL: Χαϊδελβέργη-Ρίτας Βίλνιους 92-83.

BCL-Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ ΠΟΝΤΟΙ Β
Προμηθέας 2 157-147 4
Χαϊδελβέργη 2 175-172 3
—————————————————–
Ρίτας Βίλνιους 2 176-177 3
—————————————————–
Λέγκια 2 149-161 2

Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL - Φωτογραφίες

Περισσότερα σε λίγο…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Αυτές είναι οι ποινές που προβλέπονται για τις προειδοποιήσεις με τα φώτα και στα τσατ για τα μπλόκα της Τροχαίας
22:56 Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο
22:50 Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL – Φωτογραφίες
22:49 Εργασιακό Νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ, αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ
22:45 Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε σε ανήλικη φίλη της κόρης του να της γνωρίσει άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της
22:42 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:37 Ο Τραμπ για Ισραήλ: Μπορεί να επιτεθεί ξανά στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία
22:32 Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε πάνελ έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς»
22:19 Πάτρα: Αυτό είναι το «ζευγάρι» που προσπάθησε να ταξιδεύσει παράνομα από το λιμάνι και συνελήφθη
22:10 Αποκάλυψη Politico: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030!
21:56 Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες
21:48 Καραμανλής: Αιχμές προς την κυβέρνηση και προειδοποίηση για πολιτική κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε εθνική
21:39 Κρυονέρι: Έτσι παραδόθηκε στις Αρχές ο άνδρας που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του
21:31 Φοινικούντα: Βαριές οι κατηγορίες για τους 22χρονους για το φονικό, την Κυριακή οι απολογίες τους
21:21 Ενίσχυση από τη Β’ Κατηγορία της Βουλγαρίας για τον Παναιγιάλειο
21:11 Αστυνομία: Εξάρθρωσε σπείρα με τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κάνναβης στην Τροιζηνία! ΦΩΤΟ
21:01 Γαλλία: Κατασχέθηκαν 7 τόνοι λαθραία τσιγάρα κρυμμένα σε φορτίο με ιταλικά ζυμαρικά και κανόλι!
20:53 Θεσσαλονίκη: Διατάχθηκε για τον ξυλοδαρμό 11χρονου σε σχολείο
20:42 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
20:34 Αποκάλυψη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ, ανάμεσά τους και του «Φραπέ»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ