Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL – Φωτογραφίες

Τι κι αν έπαιξε χωρίς τον τραυματία Ρομπ Γκρέι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις την παραμονή της αναμέτρησης με τη Λέγκια στη Βαρσοβία; Ο Προμηθέας Βίκος Cola άλωσε την «Torwar Arena» και με την επικράτησή του με 68-64 πέτυχε το 2 στα 2 στο φετινό BCL κι έπεται συνέχεια…

Οι βάσεις της νίκης μπήκαν στα τελευταία λεπτά, καθώς το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Καταρχάς, ο Μπαζίνας με μεγάλο τρίποντο «έγραψε» το 61-54 στα 3.34΄ πριν από το φινάλε, ενώ στη συνέχεια ήρθε εξίσου μεγάλο καλάθι από τον Κένταλ Κόουλμαν για το 63-59 για τους «Προμηθείς». Τη νίκη, όμως, «σφράγισε» επί της ουσίας το παλικαρίσιο τρίποντο του Λέιτον Χάμοντς στα τελευταία 15,1΄΄ (68-63). Το πατρινό συγκρότημα δέχθηκε πίεση στον χρόνο που υπολείπετο, όμως διατήρησε την ψυχραιμία του και επικράτησε με 68-64. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επιστρέφει στην Ελλάδα για το ντέρμπι του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ στο «Τόφαλος», θέλοντας να διευρύνει το νικηφόρο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Διαιτητές: Καστίγιο-Ντέιβιντσον-Σαχίν. Τα 10λεπτα: 17-16, 33-32 (ημ.), 49-50, 64-68.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του BCL: Χαϊδελβέργη-Ρίτας Βίλνιους 92-83.

BCL-Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ ΠΟΝΤΟΙ Β

Προμηθέας 2 157-147 4

Χαϊδελβέργη 2 175-172 3

—————————————————–

Ρίτας Βίλνιους 2 176-177 3

—————————————————–

Λέγκια 2 149-161 2

Περισσότερα σε λίγο…

