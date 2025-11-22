Ο Προμηθέας πρώτη νίκη στο Gen A Stars U16

Ο Προμηθέας πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό Gen A Stars U16, καθώς επικράτησε του Αστέρα Καβάλας με 67-56 στο κλειστό γυμναστήριο των Πεύκων, για τη δεύτερη ημέρα του δεύτερου «παραθύρου» της διοργάνωσης.

Η ομάδα από την Καβάλα κατάφερε να ξεφύγει στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και να πάρει διαφορά πέντε πόντων υπέρ της, προτού με τρίποντο ο Παπαδόπουλος σημειώσει το 16-18 της περιόδου. Το σκηνικό άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου ο Προμηθέας πήρε τον έλεγχο και πέρασε μπροστά στο σκορ, προηγούμενος με διαφορά επτά πόντων στο ημίχρονο (38-31).

Ο ρυθμός έπεσε αρκετά στην τρίτη περίοδο, γεγονός που μάλλον έμοιαζε να βοηθά τον Αστέρα, που κατάφερε να μείνει κοντά παρά το προβάδισμα του Προμηθέα, με την τρίτη περίοδο να τελειώνει στο 47-41. Οι Αχαιοί ανέβασαν το τέμπο στο τελευταίο δεκάλεπτο και αυτό τους ευνόησε, παίρνοντας τελικά την νίκη με 67-56.

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Τογανίδου, Μουταφτσής.

Δεκάλεπτα: 16-18, 38-31, 47-41, 67-56.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Κουτρουμπάνος, Τσεμπερλίδης 6, Αναστασόπουλος, Δίπλαρος 9, Μπίκης 16, Βλάχος 11, Φαληδέας 2, Παπαδόπουλος 9 (1), Γιατράς 3 (1), Σόσνικοβ 6, Χριστόπουλος 5.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δημητριάδης): Αμοιρίδης 12 (1), Ελευθεριάδης, Τσεβρεμές 17, Τζιώγας 6, Παπαγεωργίου 5 (1), Κυριακίδης 12, Τεμεκουνίδης 2, Δελόγλου 2.

