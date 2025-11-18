Ο Προμηθέας βαριά ήττα και απώλεια του +6 στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας συνετρίβη στη Γερμανία από τη Χαϊδελβέργη κι έμεινε στην 4η θέση του Α΄ Ομίλου του BCL, μετά από απογοητευτική εμφάνιση.

18 Νοέ. 2025 21:27
Pelop News

Οσες δικαιολογίες και να ψάξει κανείς, η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση του Προμηθέα Βίκος Cola στο παιχνίδι με τη Χαϊδελβέργη στη Γερμανία είναι ίσως η χειρότερη όλα αυτά τα χρόνια που το πατρινό συγκρότημα συμμετέχει στα κύπελλα Ευρώπης. Η ήττα, μάλιστα, από την Χαϊδελβέργη με σκορ 82-62 δεν είναι απλά διπλή, καθώς χάθηκε η διαφορά του +6 του α΄ γύρου, αλλά είναι και καταστροφική για τον Γιώργο Λιμνιάτη και τους παίκτες του.

Εκείνο, όμως, που προβληματίζει περισσότερο είναι ότι οι «Προμηθείς» κατέρρευσαν στην τελευταία περίοδο, μη μπορώντας να ακολουθήσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Ο Προμηθέας, πλέον, χρειάζεται νίκη επί της Ρίτας Βίλνιους στην τελευταία αγωνιστική και ήττα των Γερμανών στην έδρα της Λέγκια Βαρσοβίας για να προκριθεί στα play-in της διοργάνωσης.

Διαιτητές: Κόντε-Βούλιτς-Ντέιβιντσον. Τα 10λεπτα: 21-17, 38-37 (ημ.), 61-52, 82-62.

ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ (Γιάνσον): Μαρσέλ Γουέδερς 16 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κοχ, ΜακΚλέιν 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νέσκοβιτς 3 (1), Γουίλιαμσον 13 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ερσέκ, Οσουνίγι 8 (2/7 σουτ, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κέμπεν 17 (3/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Μάικλ Γουέδερς 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Σέριτς 2, Ριντ 10 (5/6 δίποντα).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάρις 21 (3/6 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Χάμοντς 8 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές), Κόουλμαν 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές), Πλώτας, Μπαζίνας 1, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 7 (2/4 δίποντα, 3/4 βολές), Καραγιαννίδης 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκρέι 10 (1/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/9 βολές), Μακούρα (0/4 τρίποντα).

Τα ομαδικά στατιστικά της Χαϊδελβέργης: 17/33 δίποντα, 12/27 τρίποντα, 12/17 βολές, 41 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 11 επιθετικά), 26 ασίστ, 7 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 21 λάθη, 27 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 12/30 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 23/29 βολές, 28 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 6 επιθετικά), 10 ασίστ, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 19 λάθη, 20 φάουλ.

BCL-Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Χαϊδελβέργη-Προμηθέας 82-62
Λέγκια-Ρίτας Βίλνιους
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ ΠΟΝΤΟΙ Β
Ρίτας Βίλνιους 5 469-423 9
Λέγκια 5 415-379 7
————————————————-
Χαϊδελβέργη 5 414-424 7
————————————————-
Προμηθέας 5 370-412 7
ΕΠΟΜΕΝΗ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12
Προμηθέας-Ρίρτας Βίλνιους (19.00)
Λέγκια-Χαϊδελβέργη (19.00)

