Ο Προμηθέας βραβεύθηκε από την «Καλλιπάτειρα» για το «Good Athlete Better Person»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο «Privilege Event House» η εκδήλωση «Αχαιών Αγάπης Γεύμα», την οποία διοργάνωσε το σωματείο «Καλλιπάτειρα». Στην εκδήλωση αυτή εκπροσωπήθηκε και ο Προμηθέας από αντιπροσωπεία των μελών της διοίκησης, με την ομάδα να βραβεύεται για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού «Good Athlete Better Person».

Η δεύτερη κατά σειρά βράβευση αφορούσε στην πατρινή ομάδα και το «Good Athlete, Better Person» που αποτελεί τον βασικό πυλώνα φιλοσοφίας του Προμηθέα. Το βραβείο παρέλαβε ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola, Δημήτρης Δενδής, ενώ ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χρήστος Μήλας παρέδωσε αναμνηστικά δώρα στην πρόεδρο του Σωματείου «Καλλιπάτειρα», Κατερίνα Παναγοπούλου, μια μπάλα υπογεγραμμένη από τους παίκτες του Προμηθέα και μια φανέλα με τις συλλογικότητες του «Good Athlete Better Person».

Ο Οργανισμός του Προμηθέα νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τις δημόσιες ευχαριστίες του προς το σωματείο «Καλλιπάτειρα» για την φιλοξενία και την βράβευση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



