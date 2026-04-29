Ο ψεύτικος κόσμος της πολιτικής...

Παρακολουθώ καθημερινά τη δημόσια ζωή, τα επιχειρήματα, τους διαλόγους και πού καταλήγω; Σε μία μόνιμη αμηχανία. Παρατηρώ ένα κόσμο που δεν με αφορά. Που με θλίβει. Δεν έχει καν νόημα να τους ακούω ή να τους βλέπω, χάνω τον χρόνο μου.

Δεν μπορώ να ανεχθώ το χαμηλό επίπεδο τους, που έχει δημιουργήσει έναν δικό τους πλασματικό κόσμο. Ενα κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με τις ζωές μας και την δική μας καθημερινότητα. Ενα ψεύτικο κόσμο που κινούνται μόνο αυτοί ψευδόμενοι υβριζόμενοι και ψευδόμενοι μεταξύ τους. Μόνη τους ανταμοιβή η αποδοχή των ψεμάτων τους στον οχετό του διαδικτύου από πολίτες-κομματικούς σκλάβους. Και τιμωρία τους η αποχή των πολιτών, είτε από τις κάλπες, είτε από τα κόμματα τους. Εχουν 4% και μιλούν λες και εκπροσωπούν το 96% που τους απορρίπτει.

Λείπουν τα πάντα στον δικό τους κόσμο. Δεν λείπει μόνο η αλήθεια. Λείπουν αρετές όπως η ειλικρίνεια, το θάρρος, η τιμιότητα. Οι άνθρωποι ψεύδονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δημιουργούν τεχνητές εντάσεις, ψευδή διλήμματα και ανύπαρκτες κατηγορίες, ώστε να επιτίθενται στον πολιτικό αντίπαλο, ή να υποκρίνονται ότι εκπροσωπούν το καλό μας.

Γνωρίζω ότι έτσι περιγράφεται η παρακμή. Μέσα από την λεκτική και πρακτική ευτέλεια. Ομως αυτή ακριβώς η ευτέλεια λόγου και πράξεων στην δημόσια ζωή, δίνει και μία ευκαιρία να αναδειχθούν φωτεινοί άνθρωποι που μπορούν να ξεχωρίσουν και να τους αποδεχθούμε.

Υπάρχουν και στον παράλληλο ψεύτικο υποκριτικό τους κόσμο τέτοιοι πολιτικοί. Ανθρωποι με κύρος ικανότητες και καλές προθέσεις, πώς να μπορέσουν όμως να διακριθούν απέναντι σε όσους εκπροσωπούν την αναίδεια και την κομματική δουλεία; Με την βοήθεια των παρακμιακών τηλεοπτικών μέσων ο πλασματικός τους κόσμος, τα ψέματα, η ύβρις κατά της κοινής νοημοσύνης, υπερτερούν. Οι τίμιες φωνές λοιδορούνται.

Ολα αυτά συμβαίνουν γιατί, κανείς από όσους εκπροσωπούν τον ψεύτικο-πλασματικό τους κόσμο, δεν έχει τα κότσια να επιλέξει τον δρόμο της αρετής και να υπερασπιστεί τον δικό μας κόσμο. Γι αυτό και βλέπετε ανθρώπους άξιους στην κανονική ζωή, αλλά εντελώς ανυπόληπτους στην δημόσια ζωή. Πιστεύουν ότι «ο κόσμος της πολιτικής έτσι είναι». Δεν έχουν τα κότσια να παραδεχθούν ότι δεν είναι έτσι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



