Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα νοσοκομεία – Η νέα εποχή στο ΕΣΥ ξεκινά

Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει το πρώτο της βήμα στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας μέσα από τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού, μια νέα εφαρμογή που ενσωματώνεται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη μαζική χρήση ΤΝ στο ΕΣΥ, αλλά και για «ένα εργαλείο που δίνει πίσω στον γιατρό τον χρόνο του ασθενούς».

Πώς λειτουργεί ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού

Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους, ο γιατρός θα μπορεί να ζητά φωνητικά ή γραπτά πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενούς, π.χ. «πες μου τι φάρμακα λαμβάνει ο ασθενής», και να λαμβάνει άμεσα απάντηση από το σύστημα.

«Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνει σε φακέλους ή καρτέλες. Όλα είναι μπροστά του. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και επιτρέπει στον γιατρό να επικεντρωθεί στον άνθρωπο», τόνισε.

Η θέση της ΤΝ στη σύγχρονη ιατρική

Ο υπουργός προειδοποίησε πως, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύτιμο εργαλείο, δεν αντικαθιστά τον γιατρό.

«Πολλοί ασθενείς ρωτούν το ChatGPT για ιατρικές συμβουλές, όμως οι απαντήσεις του δεν είναι πάντα σωστές. Η εμπειρία και η κρίση του γιατρού είναι αναντικατάστατες», υπογράμμισε.

Επόμενο βήμα: Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Μετά τον ψηφιακό βοηθό ιατρού, σε περίπου έναν μήνα, αναμένεται να παρουσιαστεί και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη, που θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στα ραντεβού, εξετάσεις και υπηρεσίες υγείας.

Η γραμμή «1566» και η πρόσβαση σε ραντεβού

Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή “1566”, χαρακτηρίζοντάς την ως «μεγάλη κατάκτηση» για τους πολίτες.

«Πλέον μπορεί κάποιος να βρει ραντεβού ακόμη και για δύσκολες ειδικότητες μέσα σε λίγες μέρες. Μπορεί να βρει καρδιολόγο αύριο ή μεθαύριο στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Αυτό είναι πρόοδος», σημείωσε.

Το νέο Τμήμα Επειγόντων στο “Αττικόν”

Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Αττικόν, που εγκαινιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου.

«Από 1.000 τετραγωνικά πάμε σε 2.500, με πλήρεις υποδομές και όλες τις προδιαγραφές», είπε.

Όσο για το χρόνιο πρόβλημα με τα ράντζα, εξήγησε ότι το νοσοκομείο θα αποκτήσει 70 νέες κλίνες με την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου, ενώ σε βάθος 18 μηνών αναμένεται να έχει αντιμετωπιστεί οριστικά το φαινόμενο.

