Ο Ρούμπιο αρνείται ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει την απομάκρυνση του προέδρου της Κούβας

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απέρριψε ως «ψευδές» δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε, σε παρασκηνιακές συνομιλίες, να απομακρυνθεί από την εξουσία ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

18 Μαρ. 2026 12:00
Ο Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν σε πρόσφατες συνομιλίες με εκπροσώπους της κουβανικής κυβέρνησης το αίτημα να απομακρυνθεί από την εξουσία ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Σε ανάρτησή του στο X, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε το σχετικό δημοσίευμα «ψευδές».

Στο μήνυμά του, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ για τον πρόεδρο της Κούβας είναι ψευδές, προσθέτοντας πως το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα δημοσιεύματα που, κατά τον ίδιο, βασίζονται σε ανθρώπους που «παριστάνουν τους καλά πληροφορημένους». Ωστόσο, δεν αποσαφήνισε αν απορρίπτει το σύνολο του δημοσιεύματος ή μόνο μέρος των ισχυρισμών του.

Το δημοσίευμα των New York Times, στο οποίο αναφέρονται και άλλα διεθνή μέσα, υποστήριζε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ μετέφεραν σε Κουβανούς διαπραγματευτές πως ο Ντίας-Κανέλ θα πρέπει να αποχωρήσει από την προεδρία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μεταρρυθμίσεις που δεν θα αποδεχόταν ο ίδιος. Κατά τις ίδιες αναφορές, η Ουάσιγκτον δεν φερόταν να ζητά απαραίτητα συνολική ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά αλλαγή στην κορυφή της ηγεσίας.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σκηνικό κλιμακούμενης πίεσης των ΗΠΑ προς την Κούβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Κούβα βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Ρούμπιο και προανήγγειλε ότι η Ουάσιγκτον θα κάνει «κάτι πολύ σύντομα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια στιγμή, η Αβάνα προσπαθεί να διαχειριστεί βαθιά ενεργειακή και οικονομική κρίση. Το Reuters μετέδωσε ότι η χώρα επανέφερε το ηλεκτρικό της δίκτυο μετά από μεγάλο blackout, ενώ οι πιέσεις έχουν ενταθεί εξαιτίας των αμερικανικών περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων.

 

Ο Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών και σταθερά σκληρή φωνή απέναντι στην κυβέρνηση της Αβάνας, έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί ανεπαρκείς τις μέχρι τώρα κινήσεις της Κούβας, ακόμη και μετά τα πρόσφατα ανοίγματα προς την κουβανική διασπορά. Έτσι, παρά τη δημόσια διάψευση του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, η συνολική αμερικανική γραμμή απέναντι στην Αβάνα παραμένει σαφώς πιεστική.

