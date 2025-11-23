Ο Σάββας από το «Χαμόγελο του Παιδιού» πήρε και το μεταπτυχιακό του στην Πάτρα

Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατέκτησε ο Σάββας, ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν σε ένα από τα σπίτια στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του «Χαμόγελου», όπου αναφέρεται: «Η χαρά όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται! Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη μεγάλη μας χαρά και περηφάνεια για τον Σάββα που χθες τον καμαρώσαμε να κατακτά το Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών με τίτλο ” Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στην ορκωμοσία του συγκινηθήκαμε πολύ και φυσικά γελάσαμε όταν θυμηθήκαμε όλες εκείνες τις στιγμές στο Σπίτι μας όπου μεγάλωσε που όταν ήταν μικρός δεν … του άρεσε το διάβασμα! Κι όμως, ο Σάββας μας μεγάλωσε, έβαλε στόχους και μόλις στα 23 του χρόνια τους πέτυχε και κατέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό. Σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!»

Σε ανάρτηση προχώρησε και το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου, γυμνάσιο στο οποίο φοίτησε ο Σάββας: «Συγχαρητήρια στον Σάββα, αγαπημένο μας μαθητή στα γυμνασιακά του χρόνια!!

Μοιραζόμαστε τη χαρά του, με όσους τον στήριξαν και τον στηρίζουν. Ο δρόμος του ήταν Συμπληγάδες, και ο Σάββας, με όλη του την πορεία ως τώρα, αποδεικνύει ότι με θέληση και αγώνα, τα όνειρα πραγματώνονται. Καλή σταδιοδρομία, Σάββα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



