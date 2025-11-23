Ο Σάββας από το «Χαμόγελο του Παιδιού» πήρε και το μεταπτυχιακό του στην Πάτρα

Συγκινητική ανάρτηση και από το «Χαμόγελο» για την επιτυχία του Σάββα

Ο Σάββας από το «Χαμόγελο του Παιδιού» πήρε και το μεταπτυχιακό του στην Πάτρα
23 Νοέ. 2025 19:42
Pelop News

Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατέκτησε ο Σάββας, ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν σε ένα από τα σπίτια στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του «Χαμόγελου», όπου αναφέρεται: «Η χαρά όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται! Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη μεγάλη μας χαρά και περηφάνεια για τον Σάββα που χθες τον καμαρώσαμε να κατακτά το Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών με τίτλο ” Ψηφιακός Μετασχηματισμός Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών” στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στην ορκωμοσία του συγκινηθήκαμε πολύ και φυσικά γελάσαμε όταν θυμηθήκαμε όλες εκείνες τις στιγμές στο Σπίτι μας όπου μεγάλωσε που όταν ήταν μικρός δεν … του άρεσε το διάβασμα! Κι όμως, ο Σάββας μας μεγάλωσε, έβαλε στόχους και μόλις στα 23 του χρόνια τους πέτυχε και κατέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό. Σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!»

Σε ανάρτηση προχώρησε και το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου, γυμνάσιο στο οποίο φοίτησε ο Σάββας: «Συγχαρητήρια στον Σάββα, αγαπημένο μας μαθητή στα γυμνασιακά του χρόνια!!
Μοιραζόμαστε τη χαρά του, με όσους τον στήριξαν και τον στηρίζουν. Ο δρόμος του ήταν Συμπληγάδες, και ο Σάββας, με όλη του την πορεία ως τώρα, αποδεικνύει ότι με θέληση και αγώνα, τα όνειρα πραγματώνονται. Καλή σταδιοδρομία, Σάββα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία των Χριστουγέννων
22:10 Νίκος Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Κεντρική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη»
22:02 Πάτρα: Πινελιά πράσινου στην είσοδο της πόλης ΦΩΤΟ
22:00 Πρώτα αποτελέσματα από τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα – Ποιος προηγείται
21:52 Καζακόπουλος: “Στο τέλος μετράει η νίκη”
21:45 Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο
21:37 Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες
21:29 Κανελλόπουλος: «Θα συνεχίσουμε την δουλειά μας»
21:20 Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ
21:10 Παπανδρέου: «Το μέλλον της χώρας κρίνεται στην Παιδεία»
21:00 Ανώνυμοι Αλκοολικοί στην «Π»: Λυπήθηκα τον εαυτό μου, ή θα σωζόμουν ή θα πέθαινα
20:55 Ο Ζελένσκι δηλώνει προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ
20:45 Πάτρα: Live η ομιλία του Ανδρουλάκη στη συνδιασκεψη του ΠΑΣΟΚ
20:42 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεζοδρόμησης στην Κανάρη
20:32 Δέσποινα Μοιραράκη: Αυτά έκανα και έχασα τα κιλά…
20:24 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Τα πρώτα αποτελέσματα από τα Καλάβρυτα
20:20 Δείτε την γκολάρα που πέτυχε ο Γεντβάι στις Σέρρες
20:12 Ρούμπιο: «Οι συνομιλίες στη Γενεύη ήταν πιο παραγωγικές», κοντά σε συμφωνία
20:04 Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ
19:59 Κώτσηρας από την Πάτρα: «Δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές μέχρι το 2027»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ