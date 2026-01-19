Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο

Ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου έδωσαν δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθηνόδωρου Αιγίου και στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας.

19 Ιαν. 2026 11:43
Pelop News

Ο ΣΕΓΑΣ στηρίζει πάντα τον κλασικό αθλητισμό στην περιφέρεια. Και δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας που διοργανώθηκε την Κυριακή στο Αίγιο. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν η α΄ ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά και η β΄ ειδική γραμματέας Ευγενία Νικολετοπούλου, ενώ το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρης Πεγλερίδης, το μέλος και της τοπικής ΕΑΣ και του κεντρικού ΣΕΓΑΣ Βασίλης Καρανάσσος, καθώς και ο Ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Μπούσιας.

Στη φωτογραφία η α΄ ειδική γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Λούλα Καρατζά με τον αντιδήμαρχο Παιδείας Δημήτρη Ελευθεριώτη και την αναπληρώτρια πρόεδρο της Κοινότητας του Αιγίου Ελευθερία Μαρνέλη, ενώ βραβεύουν τους νικητές στα 5χλμ.

Στη φωτογραφία ο Ομοσπονδιακός προπονητής του ΣΕΓΑΣ Κώστας Μπούσιας με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας Μαρία Γιδά και τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου Αιγιάλειας Πέτρο Δαδιώτη με τις νικήτριες στα 5χλμ.

Φυσικά ΣΕΓΑΣ και ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου έδωσαν παρών» και το Σάββατο στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Αθηνόδωρου στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο. Στη φωτογραφία, οι Ευγενία Νικολετοπούλου, Δημήτρης Πεγλερίδης και Βασίλης Καρανάσσος στην απονομή των αθλητών του Αθηνόδωρου με ρεκόρ στη διάρκεια του 2025.

