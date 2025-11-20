Ο … σκουπιδότοπος δίπλα στον σταθμό του ΟΣΕ

Ο σκουπιδότοπος απέχει μόλις 30 μέτρα από το σημείο όπου εισέρχονται οι επισκέπτες για να πάρουν τον Προαστιακο

20 Νοέ. 2025 10:37
Pelop News

Ενας μίνι σκουπιδότοπος έχει δημιουργηθεί εδώ και μέρες στο  ξεκίνημα της οδού Καποδιστρίου, όπου πιθανότητα περίοικοι, έχουν εναποθέσει όχι μόνο σκουπίδια, αλλά κλαδιά και ένα .. στρώμα.

Πάντως, γείτονες έχουν ζητήσει από τους αρμόδιους να απομακρυνθούν τα σκουπίδια, αλλά μέχρι και χθες δεν είχε γίνει τίποτα.

Οχι τίποτα άλλο, αλλά ο… σκουπιδότοπος απέχει μόλις 30 μέτρα από το σημείο όπου εισέρχονται οι επισκέπτες για να πάρουν τον Προαστιακό και κατανοεί κανείς οτι η εικόνα προκαλεί αρνητικά σχόλια.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
