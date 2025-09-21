Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» μπήκε δυνατά στο φθινόπωρο!

Με μαζική συμμετοχή και με πολλές διακρίσεις ξεκίνησαν οι φθινοπωρινές αγωνιστικές υποχρεώσεις των δρομέων του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδη», στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθηνας που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου.

Παρότι βρισκόμαστε στα μισά του Σεπτεμβρίου ο Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» έχει συμμετάσχει ήδη με ομαδικές εγγραφές σε τέσσερις αγώνες, μετρώντας, σε αυτούς, 179 τερματισμούς και 30 θέσεις στο βάθρο των απονομών.

Η φθινοπωρινή σεζόν για τους δρομείς του «Φειδιππίδη» ξεκίνησε το Σάββατο 23/8 το απόγευμα στη Ναύπακτο όπου 27 δρομείς συμμετείχαν στους αγώνες 9χλμ. και 5χλμ. του «Lepanto Run 2025», με 7 από αυτούς να εκπροσωπούν τον Σύλλογο στα βάθρα των απονομών.

Στον αγώνα των 9χλμ. οι Κωνσταντίνος Τσόλκας και Κατερίνα Πρισακάρου κατέλαβαν τη 2η θέση Γενικής σε Ανδρες και Γυναίκες, ενώ οι Γεωργία Κωνσταντάρα (1η), Αρετή Ηλιοπούλου (1η) και Ανδρέας Φωτόπουλος (1ος) ανέβηκαν στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών.

Στα 5χλμ. ο Γιώργος Ντάβλας κατέκτησε την 3η θέση Γενικής και ο Παναγιώτης Μητρούλιας τη 2η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας (Σάββατο 23/8) συνολικά 19 δρομείς του Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» συμμετείχαν στους αγώνες των 5χλμ. και 10χλμ. του«Olympia Night Run» που διεξήχθη στην Αρχαία Ολυμπία, με 5 εξ΄ αυτών να ανεβαίνουν στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών.

Στον αγώνα των 10χλμ. η Κωνσταντίνα Τσουκαλά κατέλαβε την 3η θέση Γενικής στις Γυναίκες, ενώ οι Νικόλαος Ζουμπάκης (1ος), Βασίλειος Βασιλείου (2ος) και Αναστάσιος Πατσούρης (3ος) κατέκτησαν τις τρεις θέσεις στο βάθρο στην ηλικιακή κατηγορία 50-59 Ανδρών.

Στα 5χλμ. η Ζωή Λεκκα κατέκτησε την 3η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία.

Το Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος συμμετείχε στους αγώνες των 10χλμ. και 21,1χλμ. που πραγματοποιήθηκαν στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. Είκοσι δυο δρομείς του «Φειδιππίδη» συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο κι ένας στον αγώνα των 10χλμ. Η Κατερίνα Πρισακάρου κατέκτησε την 1η θέση της Γενικής στις Γυναίκες και ο Κωνσταντίνος Τσόλκας τη 2η θέση Γενικής στους Ανδρες, ενώ οι Νίκος Ζουμπάκης (1ος), Δημήτρης Κονόμι (1ος), Γουέντι Σόου Shaw (2η) και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αντώνιος Κατσίκης (3ος) ανέβηκαν στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών και στους δυο αγώνες.

Τέλος, την προηγούμενη Κυριακή 14/9, συνολικά 110 δρομείς του Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» συμμετείχαν «αγωνιστικά» – μαζί με τα μέλη του Συλλόγου που στελέχωσαν κρίσιμα πόστα ως εθελοντές – στους αγώνες των 5χλμ. και 9,6χλμ. του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 Νίκος Αργυρόπουλος» που διοργάνωσε για πρώτη φορά με επιτυχία ο Σύλλογος.

Τριάντα επτά δρομείς του «Φειδιππίδη» έλαβαν μέρος στα 5χλμ., με την Αρετή Αργυροπούλου – κόρη του «τιμώμενου» Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκου Αργυρόπουλου – να αναδεικνύεται 2η στη Γενική στις Γυναίκες.

Ο Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» συμμετείχε με 73 δρομείς στον αγώνα των 9,6χλμ. με τις Κατερίνα Πρισακάρου και Μαρία Αργυροπούλου να κατακτούν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα της Γενικής στις Γυναίκες.

Στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών στα 9,6χλμ. ανέβηκαν οι Κωνσταντίνος Τσόλκας (1ος), Διονύσης Μπαρτζελιώτης (1ος), Μάρθα Μπακοπούλου (1η), Γεωργία Μπάκα (1η), Αλέξανδρος Βανταράκης (2ος), Βασίλης Βασιλείου (2ος), Νίκος Ζουμπάκης (3ος), Γεωργία Κωνσταντάρα (3η) και Ζωή Λέκκα (3η).

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των δρομέων του Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου, καθώς ο Σύλλογος συμμετέχει με περισσότερους από 85 δρομείς στους αγώνες του «Ioannina Lake Run 2025», ενώ είναι σε εξέλιξη οι ομαδικές εγγραφές για τον ορεινό αγώνα 7ο «Δίβρις Hard Trail Race» που θα πραγματοποιηθεί στη Λάμπεια Ηλείας την Κυριακή 28/9 και για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11/10 και ο «Φειδιππίδης» θα είναι για μια ακόμη χρονιά «Θεσμικός Υποστηρικτής» και αναμένεται να συμμετάσχει με μεγάλο αριθμό δρομέων, αλλά και εθελοντών.

