Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο

Ποδαρικό στους αγώνες για το 2026 έκαναν στο Αίγιο και τα Μέγαρα οι δρομείς του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Φειδιππίδης», συμμετέχοντας μαζικά και στους δυο αγώνες.

Εξήντα δρομείς συμμετείχαν ομαδικά με τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Αίγιο, με διοργανωτή το Σύλλογο «Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς», αποτελώντας, για τέταρτη συνεχόμενη φορά στον αγώνα, τον πολυπληθέστερο Σύλλογο σε τερματισμούς.

H διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες δρόμου 21.1χλμ, 5χλμ και παιδικό αγώνα 1500μέτρων, με αφετηρία και τερματισμό την παραλία του Αιγίου, στους οποίους συμμετείχαν συνολικά 950 δρομείς και παιδιά, σημειώνοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών, παρά το κρύο και τον αέρα που επικρατούσε στην περιοχή.

Στον αγώνα των 21.1χλμ τερμάτισαν 29 δρομείς, με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού): Βασιλείου Βασίλης (1:26:47), Ζαφειράκης Αντώνιος (1:33:16), Κουλουμπής Δημοσθένης (1:34:25), Ρόμποκος Γεώργιος (1:37:14), Κίδας Ιωάννης (1:37:18), Κατσάνος Κωνσταντίνος (1:37:30), Παπακωνσταντίνου Δημήτριος (1:43:27), Μητρούλιας Αθανάσιος (1:45:24), Τσουκαλάς Παύλος (1:47:14), Μουστάκας Δημήτριος (1:49:40), Βενέρης Λεωνίδας (1:49:32), Βλάχος Γεώργιος (1:50:57), Χρυσανθακόπουλος Χρήστος (1:52:46), Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος (1:53:49), Καλογεράτος Γεώργιος (1:54:14), Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος (2:00:43), Anchel Georgia (2:00:45), Τράντζα Χρυσάνθη (2:00:52), Παπανικολάου Αντώνιος (2:03:18), Δημητρόπουλος Χρύσανθος (2:03:30), Παράσογλου Βασιλική (2:04:16), Παναγοπούλου Βασιλική (2:04:57), Ρεπαντής Θωμάς (2:06:45), Δημητρίογλου Πολύδωρος (2:07:23), Ρούμπος Φώτης (2:08:34), Κεφαλληνός Φίλιππος (2:12:36), Τζίμης Ανδρέας (2:12:42), Μισιχρόνης Δημοσθένης (2:19:34) και Πλατώνη Κατερίνα (2:37:07).

Στον αγώνα των 5χλμ τερμάτισαν τριάντα ένα (31) δρομείς, που συμμετείχαν ομαδικά με το Σύλλογο, με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού): Βανταράκης Αλέξανδρος (18:11), Ντάβλας Γεώργιος (18:36), Σαλβαράς Βασίλειος (20:48), Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης (22:40), Βανταράκης Θεόδωρος (22:46), Φλαμής Γεώργιος (23:28), Γκαρλή Χάρις (23:53), Κοτσαλίδη Ολυμπία (23:53), Δημόπουλος Οδυσσέας (24:34), Παπακωνσταντίνου Χρήστος (24:37), Τσιτσιρόπουλος Πάνος (25:07), Θωμά Ιωάννα (26:15), Αθανασιάδης Ανδρέας (27:16), Παράσογλου Νικόλαος (27:25), Μεσίρη Σπυριδούλα (28:58), Καρδαράκος Γρηγόριος (29:02), Κατσάνου Φοίβη (29:27), Γκελής Χαράλαμπος (30:39), Γεντεκάκη Κατερίνα (30:57), Κωστόπουλος Βασίλειος (31:02), Μητρογιάννη Γκέλυ (31:23), Ταχτσιόγλου Δημητριος-Αλέξανδρος (31:26), Φραγκάκης Βασίλειος (32:31), Μεσίρη Έφη (33:33), Κάντζαρης Βασίλειος (34:37), Σακκά Λαμπρινή (34:57), Μπαλάσκα Κατερίνα (34:59), Μπαλάσκα Βασιλική (35:34), Πλώτας Γεώργιος (41:15), Καπεζάνος Γεώργιος (45:15) και Πίτσος Παναγιώτης (47:37)

Την ίδια ημέρα 20 υπερμαραθωνοδρόμοι συμμετείχαν ομαδικά με το «ΦΕΙΔΙΠΙΔΗ» στον πρώτο αγώνα υπεραποστάσεων για το 2026, τον 7ο Βυζαντινό αγώνα δρόμου 50χλμ, που διεξήχθη σε μια απαιτητική διαδρομή, στην περιοχή των Μεγάρων με συμμετοχή περισσοτέρων από 500 δρομείς που αψήφησαν το κρύο και τον άνεμο.

Για το Σύλλογο τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού): Κονόμι Δημήτριος (4:18:17), Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος (4:55:09), Τρέβλιας Σωτήρης (4:58:45), Φωτόπουλος Ανδρέας (5:02:04), Γκίζας Παναγιώτης (5:08:46), Σουλελές Χάρης (5:15:07), Μητρόπουλος Κώστας (5:34:09), Λέκκα Ζωη (5:39:24), Νικολόπουλος Μιχάλης (5:52:14), Καρύδη Αναστασία (5:55:03), Καλαράκης Αλέξανδρος (5:59:36), Προκόπης Γεώργιος (5:59:39), Ρέππα Χρονούλα (6:00:18), Πλακούτσης Σπύρος (6:21:39), Κληρονόμου Γεωργία (6:33:16), Καραχάλιος Κώστας (6:42:28), Παππάς Κωστής (6:42:29), Μπαρτζελιώτης Διονύσιος (7:15:16), Μπάκα Γεωργία (7:15:18) και Τσάμης Κώστας (7:28:25)

Τη 2η θέση στην Ηλικιακή του κατηγορία κατέκτησε ο Δημήτρης Κονόμι, στην πρώτη του, μάλιστα, συμμετοχή σε αγώνα υπεραποστάσεων

Το ΔΣ του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» ευχαριστεί τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή τους στους αγώνες που λαμβάνει μέρος ο «Φειδιππίδης», ενώ συγχαίρει τους διοργανωτές των «λαϊκών» αγώνων δρόμου που δίνουν την ευκαιρία στους ερασιτέχνες δρομείς να εκφράζουν «επί τω έργω» την αγάπη τους για το τρέξιμο, προωθώντας τον μαζικό αθλητισμό και την άσκηση ως υγιεινό τρόπο ζωής!

Την προσεχή Κυριακή 25/1, στις 18:00, ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην αίθουσα τύπου «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στην Πάτρα, και προσκαλεί τα μέλη του και τους φίλους δρομείς να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση που περιλαμβάνει ανασκόπηση της περσινής χρονιάς, προγραμματισμό δράσεων για το 2026, βραβεύσεις μελών, ανανεώσεις εγγραφών – εγγραφές νέων μελών και κλήρωση δώρων μεταξύ των μελών.

