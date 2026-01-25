Ο Σταμάτης Γονίδης αποκάλυψε ότι έκανε…ιατρικό θαύμα!

«Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα για μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω»

25 Ιαν. 2026 14:40
Pelop News

Δηλώσεις που θα προκαλέσουν πολλή συζήτηση έκανε ο Σταμάτης Γονίδης! Ο οποίος…αποκάλυψε ότι θεράπευσε ένα άρρωστο παιδί με ένα τραγούδι του!!!! Στην αρχή, δήλωσε κατά της καύσης των νεκρών και υπέρ της ταφής τους.

«Ο Χριστός ετάφη. Δεν τον κάψανε. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί, γιατί ένα λουλούδι όταν θα ρίξεις τον καρπό ας πούμε μέσα στο χώμα, στη γη, θα φυτρώσει ένα λουλούδι. Άμα τον κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δε θα υπήρχαν άγιοι αν τους καίγανε»

«Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα. Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια»…

«Ήταν το “Χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου”. «Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Μπορείτε να του το πείτε μήπως γίνει ένα θαύμα;

Όταν του τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια»…

Σε ερώτηση για την υπόθεση Μαζωνάκη, είπε: «Αυτό που γνωρίζω εγώ για τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι πως είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και είναι καλό παιδί. Από κει και πέρα, το τι συμβαίνει στον χώρο του, ή πώς κινείται, αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ»…

«Άμα γίνει βιβλίο η ζωή μου δεν θα μπορούμε να το σηκώσουμε από κάτω. Το να γίνει ταινία…θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο»…

