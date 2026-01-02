Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στην «Κιβωτό της Αγάπης» στην Πάτρα

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αχαΐας παρέδωσε τα τρόφιμα και τα είδη υγιεινής στο ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης», στην Πάτρα.

02 Ιαν. 2026 10:28
Pelop News

Αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής
τον συντονιστή της Κώστα Μαλαμή, συναντήθηκε με την πρόεδρο του ιδρύματος
«Κιβωτός της Αγάπης» Κατερίνα Νικολάου, στα γραφεία του.

Η αντιπροσωπεία παρέδωσε στην πρόεδρο τα τρόφιμα και τα είδη υγιεινής που συγκεντρώθηκαν την περασμένη Κυριακή 28/12/2025 στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στα πλαίσια της δράσης αλληλεγγύης που οργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή, για τη στήριξη της δομής.

Η νομαρχιακή επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει να
ευχαριστήσει τους δεκάδες συνανθρώπους μας, μέλη του κόμματος και μη, που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Οργάνωσης για συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών της «Κιβωτού της
Αγάπης».

Τα μέλη της ΝΕ Αχαΐας είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εργαζομένους της
Κιβωτού της Αγάπης και να συζητήσουν με την Πρόεδρο τα μεγάλα, κυρίως
οικονομικά, προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα.

Από την πλευρά τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεσμεύτηκαν ότι θα είναι πάντα
στο πλευρό των εργαζομένων και των τροφίμων για ότι κι αν χρειαστούν.

