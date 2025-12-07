Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαϊας στο μπλόκο των Προσφυγικών

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας τίμησε και φέτος τους εκτελεσθέντες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης από ναζί κατακτητές μετά το μπλόκο των Προσφυγικών. Αντιπροσωπεία του κόμματος συμμετείχε στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας των Προσφυγικών όπου και κατέθεσε στεφάνι.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο Αγώνας Θυσίας, από την πλατεία προς το κτήμα Μουρτζούχου, εκεί όπου εκτελέστηκαν 84 αγωνιστές, από τους οποίους οι οι 63 είχαν συλληφθεί στο Μπλόκο των Προσφυγικών στις 4 Δεκεμβρίου του 1943.

