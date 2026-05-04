Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας συμμετείχε στη δράση της κοινωνικής δομής «Αλληλεγγύη Παντού»

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας αναφέρει:

Το Σάββατο 2 Μαΐου, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε στη δράση της κοινωνικής δομής “Αλληλεγγύη Παντού”, με πρωτοβουλία της οποίας μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν τα 200 ζευγάρια παπούτσια που στόλισαν το μονοπάτι θυσίας στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, καθώς και είδη υποστήριξης, ατομικής φροντίδας και υλικά ζωγραφικής στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Αχαΐας. Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση από κοινωνική λειτουργό, σχετικά με τον αριθμό των κρατούμενων καθώς και την παροχή εκπαιδευτικών γνώσεων που τους προσφέρονται ώστε να αφήσουν στο χτες την παραβατική ή ακόμα και και την εγκληματική τους δράση.

Το μεσημέρι, στα Καραϊκα σε μνημείο προς τιμή του μάρτυρα Δημήτρη Ρεμπούτσικα, που εκτελέστηκε στην Καισαριανή τον Μάη του ‘44, πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική εκδήλωση ως φόρος τιμής και μνήμης. Η συγκλονιστική στιγμή που οι πατριώτες κομμουνιστές κοιτούν τον θάνατο στα μάτια, αγέρωχοι και περήφανοι, έτοιμοι να να θυσιάσουν τη ζωή τους για τη λευτεριά, δεν μπορεί παρά να αποτελεί φάρο και έμπνευση για τις νεότερες γενιές, ιδιαίτερα σε μια εποχή που τα σύννεφα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου πυκνώνουν απειλητικά.

Χαιρετισμούς στο μνημείο απηύθυναν η αναπληρώτρια συντονίστρια της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νικολίτσα Σουλούκου, η Σ. Παπουτσίδου (μέλος ΟΜ Καισαριανής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) και ο Παντελής Πρέζας (εκπρόσωπος των Οικολόγων Πρασίνων).

Ομιλίες πραγματοποίησαν ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Βασίλης Τσιλιβάκος, μέλος της «Αλληλεγγύης Παντού» και ο Νίκος Μανιός, αντιστασιακός και μέλος του ΣΦΕΑ, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο τέλος της ημέρας, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στην Κάτω Αχαγιά, πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, σύσκεψη με τη συμμετοχή μελών από δομές αλληλεγγύης και Συντονιστών Νομαρχιακών Επιτροπών, όπου παρουσιάστηκαν θέσεις και προτάσεις για ενίσχυση δράσεων στήριξης κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη.

