Ο τελευταίος να ...κλείσει την πόρτα, 216 δραπέτευσαν από φυλακή στο Πακιστάν!

Δυστυχώς ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και 216 δραπέτευσαν από μία φυλακή στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν, όπου πραγματοποιήθηκε υποχρεωτική προσωρινή εκκένωση των κελιών τους μετά από σεισμό.

Από αυτούς, 78 έχουν συλληφθεί, ενώ ο κρατούμενος που έχασε τη ζωή του έπεσε νεκρός σε πυροβολισμούς με τους αξιωματικούς ασφαλείας, εκ των οποίων 3 τραυματίστηκαν.

Breaking 🚨 Pakistan 🇵🇰

According to local reports, there was massive unrest in Karachi, Pakistan after more than 200 prisoners escaped from the Karachi Jail.

Reports suggest that the prisoners escaped after a wall of the jail collapsed due to a mild earthquake. https://t.co/O9bYLVHPoB pic.twitter.com/SS7eXAZKGC

— Islamist Cannibal (@Raviagrawal300) June 2, 2025