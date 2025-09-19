Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ερμή θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Θάνος Γεωργακόπουλος ο οποίος ανακοινώθηκε από τους «μπλε».

Η ανακοίνωση: «Με τους μπλε θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την νέα σεζόν ,μετά από συμφωνία με την διοίκηση της ομάδας ,ο Θάνος Γεωργακόπουλος.

Ο Θάνος ένας αθλητής που έχει δώσει το στίγμα του στην καλή πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Α2,τις προηγούμενες σεζόν.Και την καινούρια σεζόν παρέα με τους φίλους και συναθλητές του θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό ,υπερασπίζοντας τα άκρα της ομάδας και θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στην αντίπαλη άμυνα.

Η διοίκηση εύχεται στον Θάνο να είναι υγιής και να πετύχει στους στόχους του και της ομάδα σας.

Ο Θάνος είναι μέσα….

#ΟΛΟΙ_ΜΑΖΙ_ΜΙΑ_ΟΜΑΔΑ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



