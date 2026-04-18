Ο Τραμπ άδειασε τον Νετανιάχου για τον Λίβανο: Σοκ στην Ιερουσαλήμ από το «ως εδώ» του Αμερικανού προέδρου

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την οποία δήλωσε ουσιαστικά ότι στο Ισραήλ «απαγορεύεται» πλέον να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, έπεσε σαν κεραυνός στην Ιερουσαλήμ. Η φράση του, «Enough is enough», δεν διαβάστηκε απλώς ως μια αυστηρή σύσταση, αλλά ως μια δημόσια, ηχηρή αποδοκιμασία προς την ισραηλινή πλευρά σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή για την εκεχειρία στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Axios, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι στενοί του συνεργάτες πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο από τη διατύπωση του Τραμπ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στην Ιερουσαλήμ επικράτησε σοκ και αμηχανία, επειδή η αμερικανική αυτή τοποθέτηση ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε παρουσιαστεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ισραηλινή πλευρά έσπευσε να επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για να καταλάβει αν υπήρξε αλλαγή γραμμής από την Ουάσινγκτον ή αν ο Τραμπ μιλούσε με όρους που υπερέβαιναν το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή: Άνοιξε το Ορμούζ, αλλά οι απειλές επιστρέφουν – σε οριακό σημείο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Αυτό ήταν και το σημείο που προκάλεσε τον μεγαλύτερο συναγερμό. Η ανάρτηση του Τραμπ δημιούργησε την εικόνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιορίζονται πλέον σε ρόλο μεσολαβητή ή εγγυητή, αλλά εμφανίζονται να επιβάλλουν απευθείας όρους στο Ισραήλ για το τι επιτρέπεται και τι όχι στο λιβανικό μέτωπο. Για μια κυβέρνηση όπως του Νετανιάχου, που έχει επιμείνει ότι διατηρεί πλήρες δικαίωμα στρατιωτικής δράσης απέναντι στη Χεζμπολάχ εφόσον θεωρεί ότι υπάρχει απειλή, μια τέτοια δημόσια παρέμβαση δεν μπορούσε παρά να θεωρηθεί εξαιρετικά βαριά.

Η ουσία είναι ότι η αρχική συμφωνία εκεχειρίας, όπως είχε παρουσιαστεί από τις αμερικανικές αρχές, δεν αφαιρούσε από το Ισραήλ το δικαίωμα αυτοάμυνας. Αντίθετα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Axios και επιβεβαιώνονται από το Reuters, προέβλεπε ότι το Ισραήλ πρέπει να απέχει από επιθετικές επιχειρήσεις, αλλά διατηρεί τη δυνατότητα να αντιδρά σε σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή εν εξελίξει επιθέσεις. Αυτό ακριβώς έκανε ακόμη πιο εκρηκτική τη γλώσσα του Τραμπ, επειδή η κατηγορηματική φράση ότι «δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο» ακουγόταν πολύ πιο απόλυτη από ό,τι οι όροι της συμφωνίας.

Η αμηχανία του Ισραήλ εντάθηκε ακόμη περισσότερο επειδή, σύμφωνα με το Axios, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πληροφορήθηκαν τις δηλώσεις αυτές από τα μέσα ενημέρωσης και όχι μέσα από κάποια προηγούμενη επίσημη ενημέρωση από την αμερικανική πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση δεν ήταν μόνο πολιτική, αλλά και επικοινωνιακή, καθώς στην Ιερουσαλήμ έπρεπε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να καταλάβουν αν επρόκειτο για αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής ή για μια ακόμη προσωπική, απρόβλεπτη κλιμάκωση από τον Τραμπ.

Παρά τη σκληρή δημόσια γραμμή του Τραμπ, αμερικανικές διευκρινίσεις που ακολούθησαν προς δημοσιογράφους επανέφεραν τα πράγματα στο αρχικό πλαίσιο: η συμφωνία παραμένει όπως είχε διατυπωθεί και το Ισραήλ διατηρεί δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε πραγματικές απειλές. Με άλλα λόγια, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία και να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στη δημόσια ρητορική του Τραμπ και στο νομικοπολιτικό περιεχόμενο της εκεχειρίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν εξαφανίστηκε. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Τραμπ όχι μόνο επέμεινε στη σκληρή του γλώσσα, αλλά τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει στο Ισραήλ νέους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, σε έναν τόνο ασυνήθιστα επιθετικό για τις αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις. Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου δεν απάντησε άμεσα επί της ουσίας, αλλά επανέλαβε ότι το Ισραήλ παραμένει παρόν στον νότιο Λίβανο για αμυντικούς λόγους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί εύκολα έναν πλήρη στρατιωτικό αυτοπεριορισμό.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι ότι δείχνει μια ρωγμή στον συντονισμό ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Ιερουσαλήμ, σε μια περίοδο που οι εξελίξεις σε Λίβανο, Ιράν και Ορμούζ είναι απολύτως αλληλένδετες. Η ισραηλινή πλευρά δεν ανησυχεί μόνο για μια φράση ή για ένα post. Ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιλέξει να επανακαθορίσει μονομερώς τα όρια της εκεχειρίας, επηρεάζοντας άμεσα τη στρατιωτική ελευθερία κινήσεων του Ισραήλ.

Αυτό είναι και το βαρύτερο πολιτικό μήνυμα της υπόθεσης: ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στο να μεσολαβήσει για μια κατάπαυση του πυρός. Με τον τρόπο που τοποθετήθηκε, έδειξε ότι θέλει να κρατήσει ο ίδιος το τιμόνι της αποκλιμάκωσης και να επιβάλει προσωπικά τα όριά της. Και αυτό, για τον Νετανιάχου, ίσως είναι πολύ πιο ανησυχητικό από την ίδια τη δήλωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



