Ο Τραμπ αψηφά τη δικαστική απαγόρευση και απελαύνει εκατοντάδες Βενεζουελάνους στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην απέλαση περισσότερων από 200 Βενεζουελάνων στο Ελ Σαλβαδόρ, παρά τη δικαστική διαταγή που ζητούσε να σταματήσει η διαδικασία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους απελαθέντες προσγειώθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ λίγες ώρες αφότου ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ είχε μπλοκάρει την απόφαση, σύμφωνα με το BBC. Ο πρόεδρος της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε, επιβεβαίωσε την άφιξή τους, χαρακτηρίζοντάς τους ως μέλη εγκληματικών συμμοριών, όπως η Tren de Aragua και η MS-13.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025