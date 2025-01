Ο Τραμπ χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει, με ανάρτησή του στο Truth Social, την αναμενόμενη απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

«Οι όμηροι αρχίζουν να βγαίνουν σήμερα! Τρεις υπέροχες νεαρές γυναίκες θα είναι οι πρώτες», γράφει ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 11:15 σήμερα το πρωί έχει αρχίσει η εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι τρεις πρώτες όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα στις 16:00 είναι η 24χρονη Romy Gonen, η 28χρονη Emily Damari και η 31χρονη Doron Steinbrecher. Οι τρεις γυναίκες πιάστηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251 στη Γάζα.

NEW: Hamas spokesman Abu Ubaida releases list of Israeli hostages to be freed today:

Romy Gonen (24)

Emily Damari (28)

Doron Shtenber Khir (31) pic.twitter.com/hBR6Fs5uRa

— Clash Report (@clashreport) January 19, 2025