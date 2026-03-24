Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε αιχμές προς τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας δημοσίως ότι εκείνος ήταν από τους πρώτους που εισηγήθηκαν στρατιωτική δράση. Η αναφορά έγινε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε εκδήλωση στο Τενεσί, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ περιέγραψε συζήτηση με συνεργάτες του για το Ιράν και, στρεφόμενος προς τον Χέγκσεθ, είπε ότι ήταν ο πρώτος που δήλωσε ουσιαστικά «ας το κάνουμε», επειδή, όπως ανέφερε, η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Χέγκσεθ αντέδρασε συγκρατημένα, με ένα εμφανώς αμήχανο χαμόγελο, την ώρα που ο πρόεδρος συνέχιζε την αναφορά του.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε πενθήμερη αναβολή στα προγραμματισμένα πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, λέγοντας ότι υπήρξαν επαφές με την ιρανική πλευρά και ότι βλέπει περιθώριο συμφωνίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι συζητήσεις με το Ιράν είναι ενθαρρυντικές και επανέλαβε πως το Ισραήλ αποτελεί σημαντικό σύμμαχο σε αυτή την αναμέτρηση. Την ίδια ώρα, η κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο, με τη διεθνή ανησυχία να εντείνεται λόγω των επιπτώσεων στην ενεργειακή αγορά και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Τα σχόλια Τραμπ έρχονται ενώ η σύγκρουση βρίσκεται ήδη στην τέταρτη εβδομάδα, χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική αποκλιμάκωση, παρά τα σήματα περί διπλωματικής διεξόδου. Η ατάκα του προς τον Χέγκσεθ έδωσε νέα διάσταση στην εικόνα του αμερικανικού στρατοπέδου, καθώς αποτύπωσε δημόσια, και με αμήχανο τρόπο, το παρασκήνιο των συζητήσεων για το ενδεχόμενο πλήγματος στο Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



