O Tραμπ διόρισε ως ομοσπονδιακή Εισαγγελέα πρώην δικηγόρο του και «βασίλισσα της ομορφιάς»!!!

Η Χάλιγκαν στο παρελθόν έχει υπάρξει μοντέλο, έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε καλλιστεία και έχει δουλέψει ως παρουσιάστρια.

O Tραμπ διόρισε ως ομοσπονδιακή Εισαγγελέα πρώην δικηγόρο του και «βασίλισσα της ομορφιάς»!!!
21 Σεπ. 2025 15:59
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι διόρισε την πρώην δικηγόρο του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, στη θέση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελέως για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, λίγες ώρες αφότου άσκησε πίεση στη γενική εισαγγελέα του για πιο επιθετική στάση απέναντι σε πολιτικούς του αντιπάλους.

Η Χάλιγκαν στο παρελθόν έχει υπάρξει μοντέλο, έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε καλλιστεία και έχει δουλέψει ως παρουσιάστρια.

Η κίνηση του Τραμπ έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα νομικά και πολιτικά στελέχη της χώρας. Η τοποθέτηση της Χάλιγκαν – χωρίς προϋπηρεσία ως εισαγγελέας – σε μια τόσο κρίσιμη περιφέρεια, αναζωπυρώνει φόβους για χειραγώγηση του δικαστικού σώματος για πολιτικούς λόγους.

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν δικηγόρος με εμπειρία σε αστικές υποθέσεις, έγινε περισσότερο γνωστή όταν εκπροσώπησε τον Ντόναλντ Τραμπ σε υποθέσεις που αφορούσαν την έρευνα για τα απόρρητα έγγραφα.

Η ίδια έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και για άλλους λόγους: Πρώην υποψήφια σε διαγωνισμούς ομορφιάς, συχνά εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις του Τραμπ, ενισχύοντας το προφίλ της ως πρόσωπο της «εσωτερικής του ομάδας».

Η Χάλιγκαν προορίζεται να αντικαταστήσει τον Έρικ Σίμπερτ, πρώην αστυνομικό και ομοσπονδιακό εισαγγελέα, ο οποίος παραιτήθηκε έπειτα από πολιτικές πιέσεις. Ο Σίμπερτ φέρεται να είχε απορρίψει προτάσεις για δίωξη κατά της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ – πρόσωπα που ο Τραμπ θεωρεί προσωπικούς αντιπάλους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ