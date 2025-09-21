O Tραμπ διόρισε ως ομοσπονδιακή Εισαγγελέα πρώην δικηγόρο του και «βασίλισσα της ομορφιάς»!!!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι διόρισε την πρώην δικηγόρο του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, στη θέση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελέως για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, λίγες ώρες αφότου άσκησε πίεση στη γενική εισαγγελέα του για πιο επιθετική στάση απέναντι σε πολιτικούς του αντιπάλους.

Η Χάλιγκαν στο παρελθόν έχει υπάρξει μοντέλο, έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε καλλιστεία και έχει δουλέψει ως παρουσιάστρια.

Η κίνηση του Τραμπ έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα νομικά και πολιτικά στελέχη της χώρας. Η τοποθέτηση της Χάλιγκαν – χωρίς προϋπηρεσία ως εισαγγελέας – σε μια τόσο κρίσιμη περιφέρεια, αναζωπυρώνει φόβους για χειραγώγηση του δικαστικού σώματος για πολιτικούς λόγους.

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν δικηγόρος με εμπειρία σε αστικές υποθέσεις, έγινε περισσότερο γνωστή όταν εκπροσώπησε τον Ντόναλντ Τραμπ σε υποθέσεις που αφορούσαν την έρευνα για τα απόρρητα έγγραφα.

Η ίδια έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και για άλλους λόγους: Πρώην υποψήφια σε διαγωνισμούς ομορφιάς, συχνά εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις του Τραμπ, ενισχύοντας το προφίλ της ως πρόσωπο της «εσωτερικής του ομάδας».

Η Χάλιγκαν προορίζεται να αντικαταστήσει τον Έρικ Σίμπερτ, πρώην αστυνομικό και ομοσπονδιακό εισαγγελέα, ο οποίος παραιτήθηκε έπειτα από πολιτικές πιέσεις. Ο Σίμπερτ φέρεται να είχε απορρίψει προτάσεις για δίωξη κατά της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ – πρόσωπα που ο Τραμπ θεωρεί προσωπικούς αντιπάλους.

