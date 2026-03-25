O Τραμπ για την 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα ενέπνευσε την αυτοκυβέρνηση και την ελευθερία»

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Ελλάδα και τη συμβολή της στον δυτικό πολιτισμό, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε επίσημη διακήρυξη με αφορμή την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμώντας την επέτειο της Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει την Ελλάδα «λίκνο του δυτικού πολιτισμού» και τόπο όπου γεννήθηκε η έννοια της αυτοδιακυβέρνησης, πολύ πριν από την ίδρυση των Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επισημαίνει, το πνεύμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας κράτησε τον ελληνικό λαό όρθιο κατά τη διάρκεια αιώνων ξένης κυριαρχίας και οδήγησε τελικά στην Επανάσταση του 1821, που «έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής εξουσίας».

«Κοινές αξίες ελευθερίας και δημοκρατίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε την ιστορική συγγένεια Ελλάδας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι και τα δύο έθνη οικοδομήθηκαν πάνω στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης. «Η ιστορία των δύο εθνών αποδεικνύει ότι ένας λαός υπό καταπίεση θα υπομείνει κάθε δοκιμασία για να διασφαλίσει μια δίκαιη διακυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, η οποία – όπως τονίζεται – συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ΗΠΑ, διατηρώντας ζωντανές τις αξίες που συνδέουν τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Σύμμαχοι της ελευθερίας»

Στη διακήρυξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει ότι η Ελλάδα «στέκεται στο πλευρό των ΗΠΑ», αναδεικνύοντας την κοινή προσήλωση στις δυτικές αξίες, την ασφάλεια και την ειρήνη. Όπως σημειώνει, οι δύο χώρες αποτελούν «συμμάχους της ελευθερίας», ενωμένες από την ιστορία και τις κοινές προκλήσεις.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσουν την 25η Μαρτίου με εκδηλώσεις και δραστηριότητες, υπογραμμίζοντας ότι το παράδειγμα της Ελλάδας εξακολουθεί να εμπνέει «τους υπερασπιστές της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Χωρίς αναφορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κείμενο της διακήρυξης δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ούτε στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση στρεφόταν κατά της οθωμανικής κυριαρχίας.

Έμφαση στην ιστορική συνέχεια της δημοκρατίας

Κλείνοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύσσει επισήμως την 25η Μαρτίου 2026 ως ημέρα εορτασμού της ελληνικής και αμερικανικής δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα – και ιδιαίτερα από την Αθήνα – παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας διαχρονικά τις αξίες και τα ιδανικά του δυτικού κόσμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



