Ο Τραμπ «στρατιωτικοποιεί» το Λος Άντζελες: Μαζική ανάπτυξη στρατευμάτων στους δρόμους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια ενέργεια που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών στο Λος Άντζελες, πυροδοτώντας νέο γύρο πολιτικής και κοινωνικής έντασης. Η απόφαση έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με αφορμή τη μεταναστευτική πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, 700 πεζοναύτες και συνολικά 4.100 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται σε ετοιμότητα για επέμβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ, μέσω αναρτήσεών του στο Truth Social, προανήγγειλε σκληρή στάση απέναντι σε όσους χαρακτήρισε «αντάρτες» και «πληρωμένους ταραχοποιούς».

⚠️BREAKING: President Trump is deploying ANOTHER 2,000 National Guard troops to Los Angeles, bringing the total to over 4,000

That’s in ADDITION to the 700 Marines en route

A total of over 4,700 troops are about to be on the ground

Getting all terrorists and expulsion forever. pic.twitter.com/0hR7z7CzdF

